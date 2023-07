FC København henter Elias Achouri

Transferbombe på Østerbro!

FC København har hentet Viborg-stjernen Elias Achouri.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Den tunesiske kantspiller har skrevet under på en fireårig kontrakt med de danske mestre og er blevet Viborgs største salg nogensinde.

- Vi betragter Elias som en af Superligaens mest markante og interessante profiler, siger sportsdirektør Peter Christiansen og fortsætter.

- Han beviste i seneste sæson sit niveau og udviklede sig hele tiden postivt i retning af at blive en spiller, der kan afgøre kampe for sit hold.

- Vi har gennem et stykke tid arbejdet på at få ham til København, og vi er glade for, at det er lykkedes at få enderne til at mødes med Viborg og Elias selv.

Foto: Lars Poulsen

Den 24-årige tuneser har haft en lynkarriere i Superligaen, hvor han kom til sidste sommer og nu allerede har imponeret så meget, at de danske mestre har købt ham.

- Jeg har haft det utrolig godt i Viborg og skylder alle i klubben tak for deres hjælp, siger Achouri.

- Nu føler jeg mig klar til at tage det næste skridt, og her er F.C. København en perfekt mulighed for mig.

- Jeg kommer til en klub, der altid spiller om trofæer og jagter europæisk succes. Det ser jeg meget frem til at blive en del af og til at komme ind i en meget stærk trup, siger Elias Achouri.

Den vævre kantspiller kan allerede få debut

I FCK har han fået trøjenummer 30.