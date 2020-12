FC København hyrer data-ekspert

FC København har ansat en ekspert i data.

Superligaklubben skriver på sin hjemmeside, at Morten Raffnsøe Petz er hyret som ansvarlig for fodbolddata og teknologi.

- Vi har et strategisk mål om at blive endnu stærkere på brugen af data i vores arbejde, og ansættelsen af Morten er et led i det helt centrale udviklingsprojekt i FCK.

- Det er afgørende for os, at vi hele tiden sikrer, at vi er med helt fremme i udviklingen i vores branche og er nysgerrige i forhold hele tiden at forbedre os, siger midlertidig sportslig leder William Kvist til klubbens hjemmeside.

FC København har på det seneste skiftet ud på en række nøglepositioner. Jess Thorup og Peter Christiansen er blevet ansat som henholdsvis cheftræner og sportsdirektør efter fyringen af manager Ståle Solbakken, og i sidste uge blev Sune Smith-Nielsen udnævnt som udviklingsdirektør.

Morten Raffnsøe Petz kommer fra en stilling hos KMD og skal være med til at styrke brugen af data i hovedstadsklubben.

- Det er selvfølgelig afgørende, at vi anvender de relevante data på den rigtige måde i den rette sammenhæng - og ikke mindst at data bliver lettilgængelige på måder, der giver mening for dem, der skal træffe beslutninger med data som input i processen, siger han.

