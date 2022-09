FC København reagerer på fan-uroligheder

Der var massive uroligheder på Signal Iduna Park før kampstart mellem FCK og Dortmund i Champions League.

Nu har den danske hovedstadsklub udsendt en officiel udtalelse om situationen.

'Problemerne startede, da en gruppe maskerede personer angreb FCK's afsnit med pyroteknik, hvorefter der også blev kastet pyroteknik den anden vej. Kort efter gentog det sig i den anden side af FCK's afsnit med et nyt angreb med samme reaktion'

'Uanset årsagen skal der ikke herske nogen som helst tvivl om, at F.C. København tager afstand fra, at der blev kastet pyroteknik fra vores afsnit mod andre tilskuerafsnit. Det er meget farligt og kan forvolde stor skade på tilfældige fans', lyder det på FCK's hjemmeside.

FC København udtrykker tvivl over, hvorfor der ikke var bedre styr på sikkerheden på stadion.

Annonce:

'Vi undrer os dog også over, hvorfor der ikke var foretaget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at holde fangrupperne adskilt, efter vi gentagne gange op mod kampen havde advaret om, at dette var et realistisk riskoscenarie, der endte med at udspille sig to gange,' lyder det på hjemmesiden.

Inde på stadion opstod der ballade, da tilskuere fra en af de tyske tribuner skød romerlys efter FCK-fansene, som svarede igen med fyrværkeri.

Flere fans måtte flygte fra deres pladser for ikke at blive ramt, beretter Ekstra Bladets mand på stedet.

Politiet kom straks ind på stadion og fik sat en stopper for uroen og er fortsat talstærkt til stede med lidt under en time til kampstart.

Efter en næsten en halv time uden uro tændte FCK-fansene op for et hav af romerlys. To romerlys blev affyret op i luften og landede inde på banen.

Romerlysene blev dog straks slukket og fjernet af stadionpersonale, så kampen kort efter kunne fløjtes i gang efter de kaotiske scener, der kan få et efterspil for begge klubber.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Så vild er ny Champions League-teknologi: Overvåger spillere fra tå til øre

Magtfuld fangruppering skaber splid i Brøndby

Annonce:

FCK og HSV-hooligans i samarbejde: Bytter slagsbrødre