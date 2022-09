FC København sælger Pep Biel til Olympiakos

Det var ikke helt uventet - og torsdag aften blev det så officielt: FC København sælger den spanske profil Pep Biel til græske Olympiakos. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Aftalen er ifølge Ekstra Bladets oplysninger på fem år og sikrer FC København seks millioner euro - hvad der svarer til 45 millioner kroner, men det beløb kan stige med yderligere 15-22 millioner kroner via bonusser, der er relativt let opnåelige.

- Jeg har nydt at være en del af FCK, hvor alle har fået mig til at føle mig velkommen og støttet mig, også i de tider, hvor det ikke var let.

- Jeg har udviklet mig meget som spiller og menneske, og jeg er stolt af den tid, jeg har haft i FCK, men føler også, at det er tid til en ny udfordring.

- Det får jeg nu i Olympiakos, men jeg rejser herfra med gode minder og venskaber for livet, siger Pep Biel, der har været i FCK i tre år.

Den 25-årige spanier var en bærende kraft i mesterskabssæsonen sidste sæson, og senest var han med til at spille klubben i Champions League-gruppespillet.

Og selvom sportsdirektør Peter Christiansen kommer til at savne Biel, så var der til syvende og sidst ingen tvivl om skiftet.

- Vi har vidst hele sommeren, at det her skifte nok ville komme, men vi formåede at få det timet, så det kom efter vores kvalifikation til Champions League-gruppespillet.

- Pep og hans bagland har haft et klart ønske om at prøve noget nyt, og nu er der kommet et bud, der er attraktivt for både Pep og os i forhold til økonomi og timing, siger 'PC'.

Pep Biel kom til FC København i 2019 fra Real Zaragoza. Han nåede i sine tre år i klubben at spille 128 kampe og score 32 mål.

