FC København slår Piast Gliwice 3-0 i kvalifikationen til Europa League

PARKEN (Ekstra Bladet): Kamil Wilczek fortsætter med at gøre, hvad han er bedst til: at score mål.

Den 32-årige polak nettede for anden gang inden for fem dage mod en af sine tidligere klubber. Og denne gang rakte målet til en sejr for den tidligere Brøndby-mand.

Wilczek åbnede allerede efter et kvarter scoringen mod sine landsmænd fra Piast Gliwice, da FC København spillede sig videre fra 3. runde i Europa League-kvalifikationen med en 3-0-sejr.

Dermed er københavnerne kun en sejr fra Europa Leagues gruppespil og de mindst 50 mio. kr., som det vil kaste af sig.

FCK var det bedste hold i mennesketomt Parken.

Det polske bundhold var ikke kommet til København for at underholde - formentlig fordi de ikke har evnerne.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet....

Kampens bedste billeder af fotograf Lars Poulsen 1 af 16 FCKs Rasmus Falk angriber. 2 af 16 Viktor Fischer fyrer løs. 3 af 16 FCKs Kamil Wilczek tryller. 4 af 16 Kamil Wilczek har scoret til 1-0 for FCK. 5 af 16 Kamil Wilczek har scoret til 1-0 for FCK. 6 af 16 En lettere ophidset Ståle Solbakken på sidelinien. 7 af 16 FCKs Jonas Wind har scoret til 2-0. Kamil Wilczek jubler med. 8 af 16 FCKs Jonas Wind tager hånden til hjælp. 9 af 16 FCKs Kamil Wilczek stoppes effektivt af Jakub Czerwinski. 10 af 16 FCKs Kamil Wilczek fyrer løs 11 af 16 FCKs Viktor Nelsson i kamp med målmand Karl-Johan Johnsson. 12 af 16 FCKs Jonas Wind kæmper. 13 af 16 FCKs Jonas Wind når højest. 14 af 16 FCKs Jonas Wind når højest. 15 af 16 FCK muren Jens Stage, Kamil Wilczek, Jonas Wind og Carlos Zeca holdt til presset. 16 af 16 Pep Biel scorer til 3-0 for FCK i sidste sekund.

De startede som ventet defensivt, men FCK fik hurtigt slået hul i muren.

Pep Biel blev spillet fri i straffesparksfeltet, og Kamil Wilczek kastede sig tæt under mål frem og sendte spanierens blanding mellem en afslutning og en aflevering i nettet til en tidlig FCK-føring.

Der er en grund til, at Ståle Solbakken præsenterede Wilczek som den polske bankrøver. Han er en notorisk måltyv og er nu oppe på fire mål i sine fire første kampe i hvidt.

'Kalle' Johnsson var midt i første halvleg tæt på at forære Piast en udligning med en forfærdelig aflevering, men blev reddet af stolpen.

Det blev starten på en lille polsk opblomstring, men de kom ikke tættere en scoring.

FCK genvandt kontrollen og kom trods usikkerhedsmomenter bagude aldrig i store problemer.

Artiklen fortsætter under billedet ....

Både Jonas Wind og Kamil Wilczek kom på tavlen i Parken. Foto: Lars Poulsen

Jonas Wind ramte i begyndelsen af anden halvleg overliggeren med et godt hovedstød, inden han efter en lille times spil med en afrettet afslutning gjorde det til 2-0 efter et nydeligt oplæg af angrebsmakker Kamil Wilczek.

Piast Gliwice pressede på til sidst og var ganske tæt på en reducering. De ramte stolpen, inden Pep Biel med kampens sidste spark gjorde det til 3-0.

FCK er dermed klar til endnu en knald eller fald-kamp i Parken i næste uge. Torsdag møder de enten kroatiske Rijeka eller ukrainske Kolos Kovalivka i playoff-runden.

Kampens bedste billeder af fotograf Lars Poulsen 1 af 16 FCKs Rasmus Falk angriber. 2 af 16 Viktor Fischer fyrer løs. 3 af 16 FCKs Kamil Wilczek tryller. 4 af 16 Kamil Wilczek har scoret til 1-0 for FCK. 5 af 16 Kamil Wilczek har scoret til 1-0 for FCK. 6 af 16 En lettere ophidset Ståle Solbakken på sidelinien. 7 af 16 FCKs Jonas Wind har scoret til 2-0. Kamil Wilczek jubler med. 8 af 16 FCKs Jonas Wind tager hånden til hjælp. 9 af 16 FCKs Kamil Wilczek stoppes effektivt af Jakub Czerwinski. 10 af 16 FCKs Kamil Wilczek fyrer løs 11 af 16 FCKs Viktor Nelsson i kamp med målmand Karl-Johan Johnsson. 12 af 16 FCKs Jonas Wind kæmper. 13 af 16 FCKs Jonas Wind når højest. 14 af 16 FCKs Jonas Wind når højest. 15 af 16 FCK muren Jens Stage, Kamil Wilczek, Jonas Wind og Carlos Zeca holdt til presset. 16 af 16 Pep Biel scorer til 3-0 for FCK i sidste sekund.

Se også: Officielt: Scorer nyt job

Se også: Spytklat sender PSG-argentiner ud i fire kampe