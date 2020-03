FC København spiller som planlagt: Ingen ændringer fra UEFA

FC København befinder sig i Tyrkiet, hvor de efter planen skal spille mod Istanbul Basaksehir i Europa League. I de forgangne dage er flere kampe i turneringen imidlertid blevet aflyst som følge af coronavirus, og der har også været rygter om københavnernes kamp.

Blandt andet har tyrkiske medier skrevet, at kampens dommer, skotske William Collum, frygtede at rejse til Tyrkiet.

Endnu har UEFA dog ikke ændret i planerne, meddeler FC København på sin hjemmeside. Det tyder altså på, at kampen gennemføres efter planen.

- Førsteholdet er fortsat i Tyrkiet, og der er for nuværende ingen ændringer fra UEFA for i forhold til, at kampen gennemføres, hvorefter holdet planmæssigt flyver hjem i aften, skriver FC København.

Som følge af smittefaren ved coronavirus gør FC København også en indsats for at undgå smitte hjemme i Danmark.

- Situationen er alvorlig og bekymrende og vi har allerede besluttet, at medarbejdere, der kan, arbejder hjemme, og vi har lukket ned for træning og andre aktiviteter i vores talentafdeling, skriver klubben, der også opfrodrer medrejsende fans til at være forsigtige.

FC København møder Istanbul Basaksehir i Europa League torsdag aften klokken 18.55, og ulig Superligaen og flere andre ligaer bliver det for fulde tribuner.



