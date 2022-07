FC Københavns store problem: Chefen arbejder på det

Det danske mesterhold var helt tandløse mod Horsens, og cheftræner Jess Thorup erkender, at man arbejder på at få offensiv forstærkning

FC København var tandløse i 0-1-nederlaget til Horsens.

Men alligevel skulle der gå 75 minutter, før træner Jess Thorup fandt plads på sit mesterhold til en ’rigtig angriber’. Det blev Khouma Babacar, som fik chancen til allersidst, men lige lidt hjalp det.

- I en kamp, hvor I burde bombardere Horsens til sidst, hvorfor er der ikke plads til både Babacar og Karamoko – og hvorfor kommer Babacar først så sent ind?

- Vi sad med fornemmelsen af, at vi over tid ville nedbryde modstanderen med de ting, vi gjorde. Vi kunne så se, at det blev en kamp, hvor der skulle opstå nogle tilfældigheder. Derfor sætter vi ’Baba’ ind. Men vi lykkedes ikke med at producere noget til sidst. Vi producerede mere i 1. halvleg, hvor vi spillede med ’falsk 9’er’, siger Jess Thorup.

LÆS OGSÅ: FCK's store transferplan: Jagter tre stjerner

Annonce:

- Hvis dine to angribere ikke har præsteret godt nok, mangler du så kvalitet der? I taler om at hente spillere fra høje hylder, men det ser ikke ud til, at I har en angriber fra den hylde?

- Jeg ved, at PC og hans team arbejder på at se, om der er noget kvalitet, der skal hjælpe os. Vi har en sindssygt bred og god trup, men hvis vi skal have noget, skal det ikke være til bredden. Så skal vi have noget, der kan gøre en forskel. Det skal være fra en top-hylde. Det er på PC’s bord.

Artiklen fortsætter efter billedet..



Pep Biel var igen FC København 'falske 9'er' mod Horsens. Foto: Philip Davali, Ritzau Scanpix

- Det er vel på angrebspladsen? Det er der, man åbenlyst kan se, at der mangler en spiller…

- Det kunne være på de offensive positioner

- Hvad er dine egne tanker om at have en ’rigtig’ angriber?

- Det er, at vi skal være stærkere, når vi ændrer noget – alt efter hvad modstanderen gør. Vi skal være klar på alle de scenarier, der er. Om det handler om, hvordan vi sætter holdet op, eller hvilken type spiller vi spiller med, skal vi kigge igennem, siger Jess Thorup.

Annonce:

FC København-træneren havde netop set sit hold have bolden en del mod Horsens, men uden at producere voldsomt med chancer. Der var ingen tvivl om, at han ikke var tilfreds med sit guldhold.

- Jeg er mest skuffet over vores måde at håndtere modgang på. At vi ikke kan gøre mere i løbet af 2. halvleg. Det er jeg både ked af og skuffet over, siger Thorup og fortsætter:

- Jeg manglede at se noget vildskab. Hvor var det der kæmpe boost, man får som danske mestre, når man kommer ind og får lov at starte i Parken igen? Følelserne sidder lidt udenpå tøjet, og jeg skal lige hjem og kigge kampen igennem igen, men vi kan ikke være det her bekendt.