FCK afviser kæmpe bud: Vil have flere millioner

FC København vil ifølge Ekstra Bladets oplysninger have flere millioner på bordet, hvis klubben skal sælge guldfuglen Hákon Haraldsson til franske Lille

Tak, men nej tak.

FC København har ifølge Ekstra Bladets oplysninger vendt tommelfingeren nedad over for den franske storklub Lilles første bud.

For selvom Ligue 1-klubben og FC København har samtaler om en pris, der ligger omkring 15 millioner euro - svarende til 112,5 millioner kroner - for Hákon Haraldsson, har FC København endnu højere tanker om deres islandske komet.

Derfor pågår der i øjeblikket heller ikke forhandlinger mellem parterne. Et billede, der dog hurtigt kan ændre sig.

FC København drømmer at kunne sælge 20-årige Hákon Haraldsson for omkring 150 millioner kroner. Foto: Lars Poulsen

Spillet er i gang

FC København kunne så sent som i vinter sige farvel til unge Victor Kristiansen, der blev solgt til Premier League-klubben Leicester for en pris, der inklusiv bonusser nåede op på 150 millioner kroner.

Og internt i FC København er lige præcis det salg gået hen og blevet løftestang for, hvad talentfulde spillere skal koste.

Derfor har de danske mestre på nuværende tidspunkt også udset sig en pris i det niveau for Hákon Haraldsson.

Ifølge franske kilder er det dog mere tvivlsomt, at Ligue 1-klubben vil kaste et så stort millionbeløb efter FCK-spilleren, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Lille endnu ikke skræmt væk.

Dermed er pokerspillet om Hákon Haraldsson i fuld gang, og med over to måneder tilbage af sommerens transfervindue er der stadig god tid til at få landet en aftale.

Tilbage i marts forlængede Hákon Arnar Haraldsson sin aftale med FC København frem til sommeren 2027. Foto: Kenneth Meyer

Storklub har trukket sig

Ekstra Bladet kunne allerede tilbage i januar fortælle om et afvist bud fra Red Bull Salzburg på op mod 100 millioner inklusiv bonusser for den unge offensivspiller.

Her seks måneder senere har den østrigske storklub igen været lun på ham.

Men som Ekstra Bladet forstår det, er Salzburg aktuelt ikke længere inde i billedet. Det skyldes det høje prisskilt, som FC København har sat på den 20-årige islænding.

Derfor er det lige nu Lille, der fører an i kampen om FCK's guldfugl.

Det er halvanden uge siden, at FC København i en fondsbørsmeddelelse kunne bekræfte, at man har modtaget et tilbud fra en fransk klub på den islandske offensivspiller.

Det skete, efter B.T. kunne fortælle om buddet fra Lille.

Hákon Arnar Haraldsson har i alt spillet 43 kampe og scoret fem mål i den netop afsluttede sæson. Han kom til FC Københavns ungdomsafdeling tilbage i 2019.