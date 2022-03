FCK-anfører forsvarer målmand efter drop

Kalle Johnsson havde en uheldig rolle i FC Københavns 4-0-nederlag til PSV, men der er stor opbakning at hente fra anføreren. I PSV-lejren morede de sig over FCK-fans' fyrværkeri-stunt natten til torsdag

Det var ikke nogen stor kamp af FC Københavns reservemålmand Kalle Johnsson, da han med to drop måtte tage sin del af skylden for københavnernes 4-0-nederlag til PSV.

Han var hårdt ramt efter kampen, men Johnsson kommer ikke til at mangle opbakning fra sin anfører i de kommende dage efter det Europa-exit.

- Sidste gang han spillede mod PAOK, havde han nærmest otte arme. Der reddede han os. Vi vinder som hold og taber som hold. Vi laver alle sammen fejl. Det er en målmands lod, at hvis han laver en fejl, så er der som regel mål, siger Nicolai Boilesen og fortsætter:

- Om Kalle havde taget den ene eller anden, er jeg rimelig sikker på, at vi havde tabt den her kamp alligevel.

Der var opbakning til målmanden, men ikke til præstationen og resultatet fra holdet.

- At tabe 4-0 hører til sjældenhederne – i hvert fald i min karriere. Det er ikke sjovt, siger Boilesen.

Griner af FCK-stunt

Det skulle have været det helt store nummer fra en lille gruppe af FC Københavns fans. De ville ødelægge PSV-spillernes søvn med fyrværkeri natten før det store brag.

Der var bare det ene problem, at de altså kom til at sætte ild til krudtet foran Radisson Blu på Amager. Og der sov PSV-spillerne ikke. Det fik tyske Phillipp Max til at grine lidt af historien.

- Jeg hørte om det. Altså om historien – jeg hørte ikke fyrværkeriet. Jeg har prøvet det en gang eller to i Tyskland, så det er ikke nyt for mig. Det er en del af fodbold. Men det var jo ikke vores hotel, så det var jo fint, lød det fra Phillipp Max med et smil.