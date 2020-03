FCK-angriber risikerer fortsat straf for politi-tackling

Pep Biels 2-1-scoring på Celtic Park torsdag aften fik et kedeligt efterspil, selvom den var stærkt medvirkende til at sende FC København videre til ottendedelsfinalerne i Europa League.

Spanieren blev tæmmet af en skotsk politibetjent, da han ville juble med de medrejsende FCK-fans, og så kvitterede Michael Santos ved at tackle betjenten i græsset. Du kan se episoden øverst i artiklen.

Efter kampen blev en FCK-vagt desuden tilbageholdt af politiet, og fredag morgen kunne Police Scotland så meddele, at politiet havde åbnet en sag mod begge - og at sagen var sendt videre til den skotske rigsadvokat, Crown Office & Procurator Fiscal Service.

Ekstra Bladet har tirsdag formiddag været i kontakt med anklagemyndigheden for at få svar på, om der er nyt i sagen mod Santos og vagten, men man har endnu ikke taget stilling til, om sagerne skal forfølges.

- Begge sager er fortsat under overvejelse, lyder det kortfattede svar fra Andrew Coyle, der er kommunikationsmedarbejder hos Crown Office & Procurator Fiscal Service.

Dermed er det fortsat uvist, om tacklingen af politibetjenten får konsekvenser for FCK-angriberen. Det er også uvist, hvorfor der endnu ikke er taget stilling til sagen, men ifølge FCK's kommunikationschef, Jes Mortensen, har klubben ikke hørt yderligere fra ordensmagten i Skotland, siden der blev optaget rapport efter kampen.

Både Michael Santos og vagten fik lov at flyve med resten af FCK-truppen hjem til København samme aften.

Michael Santos kom Pep Biel til undsætning. Og det kan stadig koste en sag i Skotland. Foto: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

Fredag morgen tog både Jes Mortensen og Michael Santos sagen med ophøjet ro.

- Det sker vel typisk, når der er optaget politirapport. Alle kunne se, at der var noget tumult efter Pep Biels scoring. Pulsen var høj, men efter kampen faldt gemytterne til ro, og alle involverede fik talt med politiet.

- Både spiller og vagt var med os i flyet hjem fra Glasgow. Jeg er ikke jurist, så nu må vi bare vente, og så ser vi, hvad der sker, forklarede Jes Mortensen ved den lejlighed.

FCK rådede Michael Santos til ikke at kommentere sagen, men uruguayaneren sagde alligevel en smule i forbindelse med fredagens træning.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at klubben har sagt, at jeg ikke skal kommentere episoden, men - jeg er ikke bekymret, lød det fra Santos.

Michael Santos scorede kampens første mål og lagde dermed fundamentet til københavnernes sejr på 3-1 over de skotske mestre.

