FCK bekræfter: Dyr angriber udlejes igen

Angriberen Mikkel Kaufmann skal spille hele næste sæson på leje i fodboldklubben Karlsruhe, som spiller i den næstbedste tyske fodboldrække.

Det oplyser FC København, som fortsat ejer Mikkel Kaufmann, onsdag på sin hjemmeside.

I sidste sæson var han udlejet til Hamburger SV, som også spiller i den næstbedste tyske række.

FCK-sportsdirektør Peter Christiansen forklarer udlejningen af Mikkel Kaufmann med udsigten til mulighed for mere spilletid i Tyskland end i København.

- Mikkel har gjort det fornuftigt i HSV, og det har givet en del interesse for ham. Nu har vi lavet en aftale med Karlsruhe, hvor han den kommende sæson får muligheden for at udvikle sig i en fin klub.

- Her er der gode muligheder for kontinuerlig spilletid, som han har længere vej til i FCK, siger Peter Christiansen til klubbens hjemmeside.

I den forgangne sæson sad Mikkel Kaufmann også meget på bænken i HSV, men danskeren blev ofte brugt som en joker.

HSV var tæt på at rykke op i Bundesligaen, men tabte samlet 1-2 til Hertha Berlin efter to playoffkampe.

21-årige Mikkel Kaufmann kom ind fra bænken i slutningen af begge opgør uden at få scoret. Han er noteret for 2 mål i 33 kampe for HSV.

Tidligere i karrieren har Mikkel Kaufmann spillet for AaB. Han har kontrakt med FCK frem til udgangen af 2024.

