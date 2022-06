FCK bekræfter: Flere baneløbere fundet

FC København-direktør Jacob Lauesen oplyser, at et tocifret antal baneløbere i forbindelse med mesterskabskampen mod AaB er blevet straffet med bøde og karantæne

Da FC København på sidste spilledag sikrede sig DM-guldet, var der i de efterfølgende minutter gevaldige skår i glæden.

En del af FCK's mest inkarnerede fans stormede kort efter slutfløjt ind på banen. Flere af dem var iført masker og virkede voldsomt aggressive over for sikkerhedspersonalet.

Nu oplyser FCK, at man indtil videre har identificeret et mindre tocifret antal baneløbere. De vil blive straffet med en afgift på 10.000 kroner samt en karantæne, der er varierende, i forhold til hvor voldsomt den enkelte tilskuer har opført sig.

- Det har været vores klare prioritet at lede efter de personer med den mest problematiske adfærd først, og vi forventer, at antallet af personer vil stige løbende i de kommende måneder, men arbejdet er vanskeligt og skal gøres grundigt, så vi finder de rigtige, lyder det fra Jacob Lauesen.

Ifølge FCK-direktør Jacob Lauesen var der cirka 100 personer, der løb på banen efter kampen.

- Vi har siden da afholdt en række møder både internt og eksternt, vi har været i dialog med myndigheder og repræsentanter fra fanmiljøer, og der venter flere møder.

- Konklusionen er, at det indlysende var helt uacceptabelt, at det skete, og vi tager afstand fra det. Primært fordi det sikkerhedsmæssigt var farligt, ligesom det også kan få markante konsekvenser for klubben, og det ødelagde en del af oplevelsen af guldfejringen for tusindvis af mennesker i Parken, siger han i en pressemeddelelse.

Ubehagelig oplevelse til efterfest

Efter medaljeoverrækkelsen var tusindvis af fans samlet på Østre Alle uden for Parken, hvor flere personer havde en ubehagelig oplevelse på grund af de enorme menneskemængder.

Planen var ifølge pressemeddelelsen at afholde festen i Fælledparken, hvor pladsen er lidt større, men det var ikke muligt.

- Vores evaluering har vist, at vi ikke var klare nok i vores kommunikation til de mennesker, der ikke ønskede at være en del af festen, hvorfor en del endte midt i festen med mange mennesker omkring sig og havde en ubehagelig oplevelse.

- Grunden til, at vi ikke på forhånd havde fortalt mere om fejringen, var, at vi ikke havde et ønske om at tiltrække flere end dem, der var i Parken til festen, siger Jacob Lauesen, der beklager over for de fans, der havde en negativ oplevelse.

