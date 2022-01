FCK bekræfter: Henter fanfavorit hjem

FC København har lavet en lejeaftale med Lazio, så Denis Vavro vender tilbage til københavnerklubben på en kort aftale i resten af denne sæson.

FCK har derudover sikret sig option på at købe Vavro fri af Lazio til sommer. Det oplyser fodboldklubben mandag på sin hjemmeside.

Vavro spillede i FCK fra sommeren 2017 til sommeren 2019, hvor han blev solgt til Lazio.

Det er dog endnu ikke blevet til et gennembrud for Vavro i Lazio, der har satset på andre stoppere. I denne sæson er det kun blevet til to sene indskiftninger og omkring et kvarters spilletid.

Vavro var på grund af den manglende spilletid i Lazio udlejet til den spanske La Liga-klub Huesca sidste forår, inden han vendte retur til Rom i sommer.

FCK-sportsdirektør Peter Christiansen har stadig stor tiltro til den 25-årige slovak.

- Jeg tror, at alle, der har fulgt Superligaen kender Denis' kvaliteter, og det var ikke for sjov, at Lazio betalte rigtigt mange penge for ham.

- Han er en duelstærk, hurtig og kompromisløs forsvarsspiller, mens hans tekniske færdigheder også er rigtigt solide, siger Peter Christiansen.

Vavro har holdt kontakten med mange af FCK-spillerne og glæder sig til at være tilbage.

- Jeg kommer med én målsætning, og det er at hjælpe FCK til at blive mestre til sommer. Det vil jeg give mig 100 procent for, siger Vavro.

FCK-træner Jess Thorup ledte efter en ekstra stopper, da klubben har sagt farvel til nordmanden Ruben Gabrielsen.

- Vores defensiv var rigtig stærk i efteråret, hvor vi lukkede meget få mål ind både i ligaen og Europa, men vi skal være endnu bedre og også videreudvikle den del af vores spil også.

- Her har vi brug for at have kvalitet og høj konkurrence på alle positioner, og Denis vil helt sikkert give os et løft, siger Thorup.

Vavro får trøje nummer 3 og træner med FCK fra tirsdag.