FCK bekræfter: Henter Nicolai Jørgensen hjem

Helt som ventet har FC København skrevet kontrakt med klubbens tidligere angriber Nicolai Jørgensen.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

Angriberen har fået en aftale, der løber frem til sommer.

- Nicolai Jørgensen er fortsat en af de dygtigste link-up spillere med dansk pas, og han ved, hvad FCK er for en størrelse, og hvilke forventninger vi har her, siger sportsdirektør Peter Christiansen.

- Vi håber og tror, at vi sammen kan få Nicolai tilbage til et rigtigt højt niveau det næste halve år, og så må vi se, hvad der sker derfra. Han har selv været meget motiveret for at komme tilbage til F.C. København, og vi glæder os til at have ham i klubben igen.

Nicolai Jørgensen skifter kvit og frit, efter han fik ophævet sin kontrakt i tyrkiske Kasimpasa SK. Den 31-årige tidligere landsholdsspiller glæder sig over at være tilbage i FCK, hvor han spillede fra 2012 til 2016.

- Jeg glæder mig helt vildt til at være tilbage i Parken og i klubben, som altid har betydet enormt meget for mig, siger Nicolai Jørgensen.

- Jeg har stadig mange relationer i klubben, og jeg kommer tilbage, fordi jeg tror på, at jeg stadig har en masse at bidrage med for F.C. København. Jeg vil gerne bevise mig her igen og vise, at jeg stadig er en rigtig god fodboldspiller, og jeg vil gøre mit aller ypperste for igen at vinde titler med klubben.

Nicolai Jørgensen blev solgt fra FC København til hollandske Feyenoord i 2016. Han havde i første omgang stor succes, inden en alvorlig formnedgang, der sendte ham til tyrkisk fodbold.

I en lang periode var Nicolai Jørgensen fast inventar på det danske landshold, men han har ikke fået en kamp i rødt og hvidt siden EM-kvalifikationskampen mod Irland i juni 2019. Han står noteret for 39 landskampe og ni mål.

Han får trøje nummer ni, oplyser FCK.