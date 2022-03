FCK bekræfter: Henter svensk landsholdsspiller

Der er ét stort mål i FCK i foråret.

Mesterskabet skal i hus, efter to sæsoner hvor konkurrenter er løbet med DM-titlen.

Københavnerne står nu endnu stærkere i kampen om mesterskabet, da de netop har hentet den svenske landsholdsspiller Viktor Claesson.

Det skriver FCK på sin hjemmeside. Aftalen løber for resten af sæsonen.

- Viktor var havnet i en uheldig situation på grund af krigen i Ukraine, der gjorde, at han ikke længere ønskede at spille i russisk fodbold, siger sportsdirektør Peter Christiansen.

- De ulykkelige omstændigheder har gjort, at vi har kunnet tilknytte ham frem til sommer. Til den tid har vi haft mulighed for at se hinanden an, og så tager vi dialogen om, hvorvidt samarbejdet skal fortsætte.

PC siger, at Claesson har været på ønskelisten gennem de seneste 3-4 transfervinduer, og at FCK løbende har været i dialog med hans bagland.

Viktor Claesson jubler over aftalen.

- Jeg er meget glad for, at jeg nu får muligheden i F.C. København, som jeg selvfølgelig kender rigtig godt fra en masse svenske landsholdskammerater gennem årene.

- Jeg ser frem til at komme til København og gøre alt jeg kan for at hjælpe holdet til at vinde mesterskabet, og så må vi se, hvad fremtiden bringer efter det, siger svenskeren.

Onsdag var den svenske avis Aftonbladet først med nyheden, om at Claesson og FCK var tæt på hinanden, og Ekstra Bladet fik efterfølgende bekræftet forhandlingerne.

Den 30-årige svensker har været uden klub siden 5. marts, hvor han suspenderede sin kontrakt med russiske Krasnodar efter Ruslands invasion i Ukraine.

Den svenske kantspiller er ny FCK-mand. Foto: Claudio Bresciani/Ritzau Scanpix

Claesson har sit udgangspunkt på kanten, hvor FCK allerede har spillere som Roony Bardghji, Paul Mukairu, William Bøving og Akinkunmi Amoo. Svenskeren kan dog også optræde på andre pladser.

- I vores system kan han groft sagt gøre sig gældende på de seks forreste positioner med sine kvaliteter, der både teknisk og fysisk er store. Vi glæder os til at få ham til København og se ham i den hvide trøje, siger Peter Christiansen.

Den nye FCK-spiller har optrådt 58 gange for Sveriges landshold. Han var med fra start i torsdags mod Tjekkiet, mens han tirsdag sad på bænken i hele kampen, da svenskerne tabte til Polen og dermed missede VM.

Søndag begynder mesterskabsspillet. Med ti runder igen fører Jess Thorups mandskab Superligaen med seks point ned til nærmeste forfølger, FC Midtjylland. 10. april brager de to guldkonkurrenter sammen i Parken.

Parkens bane fik tirsdag massiv kritik af Kasper Schmeichel - læs mere her.

