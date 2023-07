FCK bekræfter: I forhandlinger om salg af komet

Hákon Haraldsson kan meget snart være fortid i FC København.

Den islandske offensivspiller har været en ombejlet herre, og nu er de danske mestre indgået i forhandlinger om et salg, efter man har modtaget et bud fra en unavngiven klub.

Det oplyser selskabet bag FCK, Parken Sport & Entertainment, i en meddelelse til Fondsbørsen.

- Under henvisning til selskabsmeddelelse 16/2023 af 12. juni 2023 kan det oplyses, at F.C. København P/S nu har modtaget et bud på et salg af Hakon Haraldsson, der indebærer, at F.C. København P/S har indledt realitetsforhandlinger med den pågældende klub om et muligt salg. Der er ikke sikkerhed for, at en endelig aftale vil blive indgået.

Ekstra Bladet har tidligere fortalt, hvordan FC København har afvist det første tilbud fra den franske klub Lille. Det skete, da man ønskede en højere pris for den 20-årige islænding.

I slutningen af juni gjorde sportsdirektør Peter Christiansen det da også klart, at der skal mange penge på bordet, før man sælger sine etablerede spillere.

- Vi har en klar strategi, hvor de spillere, som får flest minutter på banen, skal koste rigtig mange penge.

- Vi giver spilletid til de unge. Det er den aldersgruppe, som efterspørges mest i fodbold-Europa. Derfor følger transfersummerne også med i det billede, når vi skal sælge vores unge spillere, efter de har fået et gennembrud.

Og vi har nu gennem flere transfervinduer bevist, der skal betales store penge for vores spillere, pointererede Peter Christiansen og henviste til januar-salget af Victor Kristiansen, som potentielt kan lande på 150 mio. kr.

