FCK bekræfter: Nicolai Jørgensen færdig

I januar kom Nicolai Jørgensen tilbage til FCK på en kort aftale for foråret.

Den aftale bliver ikke forlænget. Det bekræfter FCK på sin hjemmeside.

- Vi har været meget glade for at have Nicolai i truppen det seneste halve år, hvor han med sin erfaring har bidraget positivt både på banen og i omklædningsrummet, siger sportsdirektør Peter Christiansen.

- Han er fortsat en dygtig fodboldspiller, men vi er i vores evaluering nået frem til, at vi har brug for andre kompentencer til at komplementere vores offensive positioner.

31-årige Jørgensen scorede blot et mål i løbet af foråret for københavnerne. Det var ude mod Viborg, hvor han i slutminutterne gjorde det til 2-0.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg havde en forhåbning om at blive her længere. Jeg holder meget af klubben, og det vil altid være min klub i Danmark, hvorfor jeg også gik langt for at komme hertil i vinters.

- At være med til at kæmpe for endnu et mesterskab og se hvordan fankulturen kun er blevet endnu vildere siden sidst, har været en stor oplevelse, og jeg fortryder ikke jeg tog hjem på nogen måde, siger Nicolai Jørgensen.

- Jeg har nogle interessante muligheder, jeg skal tage stilling til sammen med min familie nu. Jeg ønsker alle i FCK det bedste i fremtiden og ser frem til at følge holdet i fremtiden.

