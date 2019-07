FCK bekræfter: Sælger Robert Skov til storklub

Robert Skov, sidste sæsons topscorer i Superligaen, skifter i en opsigtsvækkende handel fra de danske mestre fra FC København.

Den tyske Bundesligaklub Hoffenheim har købt den 23-årige dødboldspecialist for et beløb i niveauet 75 mio. kr.

Men det kan blive historiens største salg fra Superligaen, fordi FC København står til at modtage et beløb tæt ved 90 mio. kr., hvis en række sportslige kriterier bliver opfyldt for Robert Skov i Hoffenheim.

FC København bekræfter, at man har indgået en aftale med Hoffenheim, og at Robert Skov forventes solgt.

- F.C. København har indgået kontrakt om salg af kontraktrettigheden på Robert Skov til den tyske klub TSG 1899 Hoffenheim. Kontrakten indeholder enkelte betingelser, som alle forventes opfyldt.





- Ved opfyldelse af betingelserne ændres forventningerne for PARKEN Sport & Entertainment A/S for 2019 fra et resultat før skat på 45 til 60 mio.kr. til et resultat før skat på 85 til 100 mio.kr. Seneste udmeldte omsætning i niveauet 800 til 850 mio. kr. fastholdes, skriver klubben på sin hjemmeside.

Det fremgår også, at Robert Skov ikke er med i truppen til kampen mod Horsens.

Også tyskerne bekræfter, at det kun er et spørgsmål om formaliteter, før Robert Skov officielt er Hoffenheim-spiller.

På den officielle hjemmeside bekræfter man, at Skov står umiddelbart foran underskrivelsen af en kontrakt, der løber til 30. juni 2024.

Ikke med Ståles gode vilje

Det er helt sikkert ikke med cheftræner Ståle Solbakkens gode vilje, at Robert Skov bliver solgt lige nu. Det er stærkt upassende i forhold til at kvalificere sig til Champions League, som har højeste prioritet i Parken.

Men det har helt sikkert været svært for Parkens tre store investorer at sige nej til et beløb på 75 mio. kr. her og nu og et beløb, der i bedste fald lander på 90 mio. kr. for den 23-årige kantspiller.

Nu genstår lægetjek og de sidste personlige detaljer for Robert Skov, før han kan kalde sig Hoffenheim-spiller.

Har solgt for 750 mio. kr.

Hoffenheim vælter sig i penge efter tre markante spillersalg i sommerens transfervindue og et fjerde er under opsejling. Nadiem Amiri, der er højrekant og tysk U21-landsholdsspiller, har kontraktudløb næste sommer. Han har afvist at forlænge sin aftale med klubben og derfor trækker det op til et sommersalg.

Bayer Leverkusen er parate til at hente ham for et beløb i omegnen af 14 mio. euro – 105 mio. kr.

Og det er netop ham, som Robert Skov er udset som afløser for.

Hovedparten af pengene for Amiri skal geninvesteres i Robert Skov.

Der har været stor udskiftning i Hoffenheim denne sommer, hvor spillersalg af Joelinton, Nico Schultz og Kerem Demirbay har indbragt 750 mio. kr.

Tæt ved 200 mio. kr.

Med salget af Robert Skov for et beløb i omegnen af 75 mio. kr., har de danske mestre solgt spillere for 185 mio. kr. i sommerens transfervindue.

Denis Vavro er allerede skiftet til Lazio for 75 mio. kr., mens Jesse Joronen er solgt til italienske Brescia for 35 mio. kr.

Når Peter Ankersen bliver skudt afsted senere i transfervinduet, kommer FCK op i nærheden af spillersalg for 200 mio. kr.

Investeringsmæssigt har mestrene brugt 27 mio. kr. på Victor Nelsson, 18 mio. kr. på Jens Stage og i niveauet 15 mio. kr. på Karlo Bartolec.

