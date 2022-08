FCK bestormes på sociale medier

Det er en speciel oplevelse at skulle stå overfor et tyrkisk fodboldhold, og det er noget, som FC København i den grad kan mærke på de sociale medier

- Velkommen til helvede.

Sådan lyder et hav af kommentarer på FC Københavns Instagram-profil. Og de kommer fra en helt særlig gruppe.

Onsdag er der nemlig lagt op til et brag af et opgør, når FC København skal forsøge at spille sig i Champions League-gruppespillet, mens de tyrkiske mestre, Trabzonspor, på hjemmebane skal forsøge at vende et 1-2-resultat.

Som altid får de masser af støtte fra deres passionerede og vilde fans, der har tænkt sig at møde talstærkt op til braget. Men allerede nu er kampen i gang på de sociale medier, hvor kommentarerne og beskederne er mange. Rigtig mange.

Tager man eksempelvis et kig på den danske storklubs Instagram-profil, så er de seneste opslag angående onsdagens opgør fyldt med kommentarer fra tyrkiske fans. Noget, som de engagerede tilhængere er kendte for at gøre.

Her går Trabzonspors røde og blå farver særligt igen, ligesom sætningen 'welcome to hell' (velkommen til helvede, red.) er at finde overalt.

Foto: Ritzau Scanpix

Det er også noget, som FC København-stjernen Rasmus Falk har bidt mærke i. Ikke så meget på sig selv, men på hvad han hører fra sine holdkammerater.

- Jeg er ikke særligt aktiv på de sociale medier. Jeg tror, at de andre har fået lidt beskeder, og jeg tror, at der var noget på FC Københavns Instagram, men jeg må indrømme, at jeg ikke selv har fulgt alt for meget med i det.

- Jeg har Instagram, og jeg følger også lidt med. Jeg kan huske, at der op til Basaksehir- og Sivasspor-kampene forrige år var lidt, og der var også mange, der syntes, at jeg skulle til Besiktas på et tidspunkt og alt det der, men jeg følger ikke så meget med i det. Det handler mest om det, jeg kan gøre noget ved. Så jeg tror, at der er nogle, der oplever det vildere, end jeg gør.

Den teknisk stærke FC København-profil er derfor også meget bevidst om det 'helvede', der kan vente ham og resten af holdet, når de onsdag skal spille foran 40.000 vilde tyrkiske fans.

Det er dog ikke noget, der får midtbaneprofilen til at ryste i bukserne.

- Vi har ikke talt så meget om det endnu, men det er da en af de ting, der vil være fokus på. Det ligger sådan lidt i luften. Nu ved jeg godt, hvad vi skal ind til, men vi er også mange, der har prøvet rigtig meget før, og som er med her.

- Vi har mange spillere, der har spillet på store adresser og store stadioner og har mange landskampe. Også mod modstandere, der er bedre, end dem vi skal møde i morgen (onsdag, red.), så vi har en masse spillere, der har prøvet en masse ting, så jeg håber ikke, at det bliver et tema, men en oplevelse.

Det afgørende opgør mellem Trabzonspor og FC København spilles onsdag aften klokken 21.00.

