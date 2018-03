FCK-boss advarer: Det går at misse Europa én gang, men ...

Hvis de danske mestre skulle misse et europæisk gruppespil i år, får det ikke sportslige konsekvenser, siger bestyrelsesformand Bo Rygaard, der dog advarer om, at det ikke det går at misse Europa for tit

PARKEN (Ekstra Bladet): Selv hvis Europa skulle kikse, bliver FCK-manager Ståle Solbakken ikke tvunget til spillersalg.

Det fastslår Parkens bestyrelsesformand, Bo Rygaard.

Parken kom ud af 2017 med et plus på lige over 40 mio. kr. efter skat, og de økonomiske forventninger til 2018 lyder på et plus i størrelsesordenen 35-50 mio. før skat.

Det forudsætter dog, at de danske mestre kommer i et europæisk gruppespil, og lige nu er de langt fra Europa.

Nummer tre i Superligaen får en playoff-kamp mod nummer syv. P.t. indtager FCN tredjepladsen – ni point foran FCK, der med hiv og sving slog FC Helsingør 4-3 mandag aften.

Fjerdepladsen kan muligvis også give en playoff-kamp, men det kræver, at enten Brøndby eller FC Midtjylland vinder pokalturneringen og samtidig slutter i Top 2.

- Det at være afhængig af andre er knap så behageligt som at kunne styre det hele selv. Men det er en del af det at drive en professionel fodboldforretning, siger Parkens bestyrelsesformand, Bo Rygaard, og fortæller, at det er på baggrund af Ståle Solbakkens indstilling, at man i 2018 budgetterer med et europæisk gruppespil:

- Vi lytter til de kompetente folk, vi har rundt omkring. På fodbolddelen er det primært Ståle Solbakken, som kommer med input, og det vil sige, at det langt hen ad vejen er Ståles egne forventninger, som vi lægger til grund.

- Vi er ikke fodboldspecialister, så vi lytter til Ståles input, og havde han sagt andet, så havde vi også taget det til efterretning.

- Det er okay, at en fodboldklub kan have udvalgte år, hvor det ikke går, som præsten prædiker, siger Parkens bestyrelsesformand, Bo Rygaard. Foto: Lars Poulsen

Fodboldforretningen i FCK er gearet efter at skulle spille med i de europæiske gruppespil. Det er grundforudsætningen for, at fodbolddelen kan levere sorte tal til koncernregnskabet.

Det går at misse gruppespillet et enkelt år, men ikke ret meget mere end det.

- Vi kan ikke drive en fodboldklub med så store investeringer og så høje omkostninger uden generelt at placere os i europæisk fodbold.

- Så er det filantropi, og det er det her ikke. Det her er en kommerciel forretning. Vi har stort hjerte og elsker klubben, men i sidste ende er det money talks. Sådan er det, siger Bo Rygaard og konstaterer, at det kan gå lidt op og ned i showbusiness.

Efter en ualmindelig stabil periode med Champions League og to doubler på stribe har FCK haft en svær sæson, men det får ifølge bestyrelsesformanden ikke københavnerne til at skære ned.

Heller ikke selv om Europa skulle kikse i år.

- Fodboldforretningen har givet overskud mange år, og selv om vi lægger nogle rammer for salg, ser vi langsigtet på det. Den sportslige ledelse kan til enhver tid komme og sige, hvad er rigtigt - og ikke rigtigt.

- Vi har ikke en rigid målsætning, der siger, at vi skal hive præcis det beløb hjem. Vi har råd til at investere, som vi også viste i seneste transfervindue med Viktor Fischer og Robert Skov.

- Så hvis I ikke kommer i et europæisk gruppespil i næste sæson, bliver der ikke skåret ned sportsligt?

- Nej, det ville være alt for kortsigtet. Men det er klart, at når du har en fodboldklub på det niveau, skal det ikke ske mange år i træk, og sådan har historien heller ikke været.

- Det kan godt komme et år, hvor det sker, men vi fastholder strategien. Vi har set kolleger i Superligaen sælge ud, og det har taget adskillige år, før vi har set dem i toppen af dansk fodbold igen.

- Jeg kan sige, at det kommer vi ikke til. Vi tror ikke på den filosofi, siger bestyrelsesformand Bo Rygaard.

Se også: Vanvittigt drama og syv mål: FCK sejlede mod bundproppen

Se også: Brøndby kan hjælpe FCK til stor million-gevinst

Se også: Sparket ud i FCK: Nu sætter han selv ord på