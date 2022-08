FCK-boss afslører: Vi afviste Cavani

Pep Biel er lige nu FC Københavns spidsangriber, da ingen af januarindkøbene har slået til.

Khouma Babacar er helt udeladt af truppen mod FC Nordsjælland, mens Mamoudou Karamoko først på det seneste har fået indhop. I løbet af sommeren har københavnernes tivoliflirt med Cyriel Dessers også indikeret, at man er på jagt efter en angriber.

FC Københavns fans har de seneste dage råbt og skreget på Andreas Cornelius, og selvom Peter 'PC' Christiansen fortæller til Discovery+, at han længe har flirtet med ham, så får FCK også andre navne tilbudt.

- Ham (Cristiano Ronaldo, red.) har vi ikke fået tilbudt. Vi fik tilbudt Cavani på et tidspunkt, men han valgte så at tage til Spanien, siger Peter 'PC' Christiansen.

Annonce:

Edinson Cavani har endnu ikke underskrevet en aftale med nogen spansk klub, så noget kan tyde på, at tilbuddet om Cavani er ganske nyt. Valencia er således ude efter den uruguayanske superstjerne, og det kunne godt ligne hans næste destination.

Det ville ellers være noget af et navn at hive til Superligaen, men sportschefen i FCK fortæller til Discovery+, at man afviste Cavani. Angriberen står uden kontrakt efter bruddet med Manchester United tidligere på sommeren.

35-årige Cavani bankede i løbet af sin storhedstid mål ind på stribe for Napoli og særligt PSG. Han er PSG's mest scorende spiller gennem tiden. En plads som dog bliver overtaget af Kylian Mbappé inden længe.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: