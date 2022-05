FCK-boss afviser gummiben

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Skuffelsen lyste ud ham.

Jess Thorup ved, at Mathias Greves scoring helt til sidst kan få enorm betydning. Er det som Brøndby i Horsens?

Nej, dog ikke, fordi FCK kan stadig selv afgøre guldkampen, men det trækker op til storm. Og den kan blive ganske grum.

Bare ÈT point er der ned til FC Midtjylland med tre runder igen.

- Vi scorede et flot mål og har rigtig store chancer til at score til 2 og 3-0, så får vi et dumt rødt kort. Pludselig bliver det lidt hektisk til sidst, så ender det med, at vi mister to point. Det er selvfølgelig ærgerligt, siger Jess Thorup.

FCK-bossen ved, hvad pointtabet kan få af betydning i sidste ende. Foto: Lars Poulsen

- Én sejr i fem kampe. Har I fået gummiben?

- Nej. Jeg er nødt til også at kigge på præstationerne. Når jeg ser på den præstation, vi leverer i dag på Brøndby Stadion, som historisk er et svært sted at spille. Vi tager fat om kuglen, tror på egne evner og styrer kampen, så jeg kan jeg sige det helt roligt.

Thorup virkede ret irriteret, da der med to spørgsmål blev spurgt til spidsangriber Mamoudou Karamoko, som igen ikke var i den endelige kamptrup.

- Det har vi snakket alt for meget om. Vi snakker alt for meget om alle dem, der ikke er med, i stedet for dem der er med. Jeg har sagt fra starten af, at jeg synes, at nogle er foran i køen.

De to andre angribere - Nicolai Jørgensen og Khouma Babacar - har scoret tre mål til sammen i hele foråret ...

Thorup og FCK kan se frem til tre gyserkampe, inden guldet skal fordeles. Foto: Lars Poulsen

Klapper i

Lørdag var der privatfest på Parkens bane.

En bane, der er blevet kritiseret heftigt for dens dårlige stand. Ekstra Bladet spurgte derfor Jess Thorup, hvad han mener om, at der er fest på banen få dage inden en vigtig kamp.

- Det har jeg ingen kommentarer til.

