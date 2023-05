FCK-boss efter fan-slagsmål: - Det er sørgeligt

FC København sikrede sig søndag eftermiddag en vital sejr i guldkampen, og det var med ellevilde fans syngende og dansende på udebaneafsnittet.

For første gang siden 7. august sidste år var det nemlig tilladt at have udefans med til et derby, og det glædede Jacob Neestrup sig over efter 3-1-sejren over Brøndby.

Til gengæld havde han ikke noget pænt at sige om det voldsomme sammenstød, der lørdag aften fandt sted på Glostrup Station. Her blev der uddelt slag og spark mellem FCK- og Brøndby-tilhængere.

- Det er jo sørgerligt. Det er det. Det kan jeg ikke fornægte.

- Det er trist og sørgeligt, og det må ikke ske. Dem, der gør sådan noget i begge lejre, de må stilles til ansvar for det, siger FCK-chefen.

FCK-spillerne valgte at fejre derby-sejren sammen med de medrejsende FCK-fans. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sender klar besked

Jacob Neestrup gør det samtidig helt klart, at han selvfølgelig helst ser, at udebanefans - ligesom tilfældet var søndag - også er på plads, når FC København og Brøndby mødes.

Derfor følger der også et ansvar for at beskytte derbyet, mener han.

- Det er så vigtigt for det her derby, og det er også derfor, vi alle sammen skal værne om det.

- Jeg har fem norske venner, der er nede og se den her fodboldkamp, fordi det er FC København mod Brøndby, og det er bare ikke det samme ellers. At høre den jubel, når vi scorer i dag, er jo også det, der giver os den fornødne energi til lige at komme helt ind over målstregen.

- Vi har allesammen et ansvar for, at vi kan have Skandinaviens største fodboldkamp. En fodboldkamp, som mange verden valfarter hertil for at se her og hjemme i Parken.

Med søndagens derby-sejr er FC København tilbage på Superligaens førsteplads, efter FC Nordsjælland senere søndag spillede 1-1 mod AGF.