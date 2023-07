FCK-boss er trukket i forklædet: - Det er morsomt

Mangel på arbejdskraft betyder, at Parkens bestyrelsesformand Allan L. Agerholm serverer mad på Bandholm Badehotel, som han er medejer af. Det er hyggeligt, fortæller FCK-bossen om sit nye bijob

Tager man et smut forbi Bandholm Badehotel på Lolland, så er det ikke synet, der bedrager, hvis man spotter Allan L. Agerholm i et hvidt tjenerforklæde.

Bestyrelsesformanden i Parken Sport & Entertainment har nemlig grundet mangel på arbejdskraft været nødt til at trække i arbejdstøjet for at holde restauranten på badehotellet, som han er medejer af, åben.

Det skriver TV 2 Øst.

- Efter corona har det været vanvittigt svært for alle serviceerhverv at tiltrække arbejdskraft og særligt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

- Vi døjer alle sammen mere eller mindre med det, men det er helt tydeligt, at jo længere man kommer væk fra de større byer, jo sværere er det, og jo længere er der imellem dem, som har kvalifikationer og erfaringer til at træde til, lyder det fra Agerholm, da Ekstra Bladet fanger den travle bestyrelsesformand på en telefon.

Hyggelig sommertjans

Og selv hygger FCK-bossen sig egentlig ganske fint med sin nye sommertjans på badehotellet.

- Det er faktisk ret sjovt. Så når jeg nu er færdig med at beklage mig, så er jeg da også nødt til at indrømme, at det er ret sjovt.

- Jeg har været i den her branche, siden jeg var 14 år, og det har jeg, fordi jeg helt grundlæggende godt kan lide at lave oplevelser for folk, og nu får jeg så lov til at gøre det lidt mere hands-on, fortæller Agerholm.

Der bliver ingen sommerferie til Agerholm i år, men det klager han ikke over. Foto: Henning Hjorth

- Hvilke reaktioner bliver du mødt med blandt gæsterne?

- Kun positive. Folk synes faktisk, at det er vældig morsomt og hyggeligt, og der kommer også folk fra andre klubber, så kan vi få en lille snak om det.

- Så det er faktisk rigtig, rigtig hyggeligt og også lidt morsomt, lyder det fra Agerholm, der ikke selv kommer til at holde andet end 'arbejdssommerferie' i år.

- Vi er jo på et badehotel, så værre er det ikke - her er vældig dejligt.

- Er det en fordel for ‘PC’, hvis han ringer til dig for penge til et spillerindkøb, og du står med hænderne fulde af tallerkner?

- Haha, nej, jeg tror ikke, vi blander de to ting sammen.

- Det kører fint hver for sig, lyder det med et grin fra Agerholm, der dog forsikrer om, at FC Københavns sportsdirektør, Peter 'PC' Christiansen, har styr på klubbens transfervindue.

- Jeg ved, at 'PC' har en solid plan, og den er jeg sikker på, at han eksekverer på, fortæller Agerholm.

