FCK-boss i flæsket på storsponsor

FC København-direktør Jacob Lauesen forstår ikke, at Adidas har designet en trøje til klubben, som tøjgiganten lovede, at der var inspireret af og lavet til København, men som også gør sig gældende hos andre mandskaber, siger han til Ekstra Bladet

Tonedøvt, uforståeligt og irriterende.

Sådan lød kritikken fra FC København-direktør Jacob Lauesen om Adidas til Copenhagen Sundays.

FC Københavns udebanetrøje minder nemlig ufatteligt meget om eksempelvis Olympiakos' udebanetrøje i design, og det irriterer direktøren, når trøjeproducenten kalder FCK-trøjen for 'inspireret af København'.

Direktøren uddyber til Ekstra Bladet.

- De skriver, at trøjen er designet til os. Men jeg har ikke kunnet få en forklaring på, om det er et design, der er baseret på København, som er blevet kopieret, eller om det er en skabelon, der ligger inde i Adidas' system.

Udover det er Olympiakos' tredjetrøje også lavet på noget, der ligner samme skabelon.

Situationen frustrerer dog Jacob Lauesen lidt mindre i interviewet med Ekstra Bladet end en uge forinden med Copenhagen Sundays.

Annonce:

Men irriterende, det er det stadig, fastslår han.

- Uanset hvad er det ufedt at fortælle det til fans, at det er unikt, hvis det viser sig ikke at være det. Man skal ikke fortælle sådan en historie, hvis citaterne ikke holder stik.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen ...

- Et problem

Jacob Lauesen fastslår, at det ikke er et problem i sig selv, at eksempelvis FC København og Olympiakos - som begge er sponsoreret af Adidas - har trøjer, der minder meget om hinanden.

Det handler om, at FC København måske er blevet lovet noget, Adidas ikke kan holde.

- Hvis man tager det helt oppefra og ned, er det ikke et problem, at andre har den samme trøje. Vi har jo tit haft trøjer, hvor designerne er gået igen i de største klubber i Europa.

- Det er et problem, hvis de har lavet et design baseret på en oplevelse, de har haft i København, og det så viser sig, at de også har haft den i Olympiakos, mener han.

Annonce:

FC København har haft Adidas som trøjesponsor siden 2012, og aftalen løber ud sommeren 2024.

Der er forhandlinger mellem de to parter, men Jacob Lauesen ønsker ikke at oplyse, om aftalen vil blive forlænget.

Ekstra Bladet har forsøgt at forholde kommentarerne til Adidas, men trøjeproducenten har ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Se højdepunkter fra FCK-sejren over Rakow i tirsdagens CL-gyser her: