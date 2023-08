FCK-boss melder ud om Thomas Delaney

Rygterne har svirret hele sommeren: Skal Thomas Delaney til FC København?

Det er endnu ikke sket, men sportsdirektør i FC København, Peter Christiansen, vil ikke afblæse Delaney-snakken i København.

- Nu kan jeg ikke gå ind i specifikke navne. Men det er jo en kærlighedshistorie med ham, fordi han tidligere har spillet her i FC København.

- Men han er en spiller, som vi har overvejet, og som vi overvejer lige nu, siger Peter Christiansen til Ekstra Bladets udsendte reporter i Prag.

Ekstra Bladet kunne i sidste uge erfare, at et Delaney-skifte til FC København ikke lige er på trapperne, og at Delaneys forfatning har fået københavnerne til at trække i håndbremsen.

'PC' giver ikke mange forretningshemmeligheder væk. Foto: Lars Poulsen

Vil ikke blåstemple transfervinduet endnu

Peter Christiansen vil i den forbindelse endnu ikke kalde sommerens snart overståede transfervindue en endegyldig succes, da Ekstra Bladets reporter direkte adspørger ham.

- Nu synes jeg, vi skal passe på med at tale i overskrifter. Vi har skabt en trup, der skal spille med i tre turneringer. Vi beviste sidste år, at vi kunne spille CL, og det skal vi kunne svare tilbage på igen i år.

- Jeg plejer at sige, vi først er tilfredse i maj og er blevet mestre. Der har været spillere, der er gået ud og gået ind, men vi ved først om et års tid, om et transfervindue er succesfuldt.

- Men indtil videre har de gjort det godt, lyder meldingen fra 'PC' med et skævt smil.

Sommerens transfervindue lukker 1. september.