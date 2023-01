FCK-boss om Gonçalves: - Skal han til København?

Et billede af Benfica-stjernen Diogo Gonçalves med et boardingpas i hånden tyder på, at han er steget ombord på et fly.

Og med de seneste dages kraftige spekulationer om, at et skifte til FC København er under opsejling, er det nærliggende at tro, at flyet har kurs mod København.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den da også god nok. Diogo Gonçalves lander i Københavns Lufthavn torsdag og vil dermed snart blive præsenteret som ny spiller i FCK.

Til årets første træning torsdag ville sportsdirektør Peter Christiansen dog ikke løfte sløret for, om klubben er tæt på at lande en aftale med den 25-årige portugiser.

- Jeg ved ikke, hvor han skal hen. Jeg har set billedet (med boardingpasset, red.) på diverse medier. Skal han til København? lød det ledende fra 'PC' efterfulgt af et lille grin.

Diogo Gonçalves kan med al sandsynlighed snart kalde sig for FCK-spiller. Foto: Pedro Nunes/Ritzau Scanpix

Han bekræfter dog, at han naturligvis kender til navnet Diogo Gonçalves.

- Vi har lært ham at kende gennem medierne om ikke andet.

Er han en spiller, I kan bruge?

- Det tror jeg. Vi kan sikkert bruge mange spillere. Han spiller for et godt hold i hvert fald. Og han spiller også noget fin fodbold, så nu må vi se, hvor han lander, og hvor han er på vej hen, lød det med sportsdirektørens velkendte smil på læberne.

Peter 'PC' Christiansen var ikke meget for at tale om FCK kommende handel, men kunne alligevel ikke lade være med at have smilet på. Foto: Lars Poulsen

Efterfølgende blev 'PC' spurgt direkte om, hvorvidt Goncalves er på vej til Københavns Lufthavn eller ej.

- Det kan jeg ikke svare på, lød det.

Også FC Københavns cheftræner, Jacob Neestrup, blev spurgt til FCK's kommende signing. Men heller ikke han havde ikke meget at sige, da han blev spurgt til, om det var en spiller, han kendte.

- Det får vi at se ... men jeg har ikke noget at sige til det ... det er sådan, det er.

Jacob Neestrup (th.) kommer inden længe til at råde over en 25-årig portugiser, der har spillet næsten 100 kampe for storklubben Benfica. Foto: Lars Poulsen

- Sådan en kantspiller fra Bentfica. Det lyder da meget godt. Er det noget, du kan bruge?

- Det lyder godt. Så skal vi ikke bare lukke den der? lød det kortfattet fra FCK-træneren.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er en handel på plads, hvilket også betyder, at det kun er et spørgsmål om tid, før Diogo Gonçalves officielt kan kalde sig for FCK-spiller.

Den 25-årige portugiser er noteret for 96 kampe for Benfica, men skal nu slå sine folder i Superligaen, hvor han sammen med resten af FCK-mandskabet skal forsøge at jagte det danske mesterskab.

FCK indtager i øjeblikket en tredjeplads i ligaen - otte point op til førerholdet FC Nordsjælland.

