FCK-boss om krisen: Truppen har ikke været god nok

Det er ventet, at FC Københavns europæiske eventyr vil slutte mod mægtige Atlético Madrid. Til gengæld er det overraskende, at Ståle Solbakkens tropper fem runder før grundspillet slutter ligger og slås for at spille sig ind i top-6 og slutspillet.

Med udgangspunktet i den aktuelle femteplads er FCK lige nu hele 13 point fra den nye målsætning Ståle Solbakken har sat: Bronzemedaljerne.

1-3 nederlaget til guldbejlerne fra FC Midtjylland understregede på ny, at fundamentet er meget skrøbeligt, når der kommer lidt modgang på banen.

Men på trods af den sportslige deroute i Superligaen, hvor FC København for første gang siden år 2000 risikerer at ende uden for medaljerne, ser Niels-Christian Holmstrøm ingen grund til at tænde paniklamperne eller svinge fyringssedlerne i stor stil.

Niels-Christian Holmstrøm (t.v) er Parkens bestyrelses bindeled til den sportslige sektor i FC København. Her ses han med selskabets formand, Bo Rygaard. Foto: Lars Poulsen.

Ingen dårlige undskyldninger

- Vi analyserer tingene både når det går godt og dårligt. Vi lægger os fladt ned og tager de øretæver, vi fortjener. Vi kommer ikke med dårlige undskyldninger på baggrund af den sæson vi har gang i. Vi erkender, vi ikke har præsteret i Superligaen og Europa på samme tid. Det er første gang, det er sket i mange, mange år, forklarer Niels-Christian Holmstrøm, der er næstformand i Parkens bestyrelse. Han er samtidig også bestyrelsens bindeled til den sportslige sektor i FC København.

TV: Niels-Christian Holmstrøm deltog i en særudgave af Fodbold Uden Filter efter pokalfinalen sidste år.

Det er sjældent Niels-Christian Holmstrøm udtaler sig om situationen i FC København. Næstformanden bevarer roen, men situationen er kritisk for klubben, der har ligaens største spillerbudget i omegnen af 110-120 mio. kr. årligt., hvis den ikke kommer i top-6 eller Europa.

- Vores situation er ikke så meget anderledes som andre storklubber ude i Europa oplever fra tid til anden, hvor de ikke vinder mesterskabet. Vores er bare usædvanlig, fordi det er første gang det sker i dette årtusinde.

- Med det program vi har spillet i Superligaen og Europa har vi brug for en konkurrencedygtig trup på mere end 11 spillere. Det må vi konstatere, vi ikke har haft. Ståle har ret, når han har konstateret, at flere spillere i truppen for tidligt har fået et for stort ansvar på holdet, pointerer Niels-Christian Holmstrøm.

Ståle Solbakken har ellers investeret som aldrig før i denne sæson. Denis Vavro, Zeca, Michael Lüftner og Pieros Sotiriou kom ind i sommer. Siden er Robert Skov og Viktor Fischer kommet til i januar.

Bakker 200 procent op

Niels-Christian Holmstrøm afviser, at Ståle Solbakken på noget tidspunkt har været eller er til debat i bestyrelseslokalet.

- Fagligt er det til at dø af grin ad, når Ståles job bliver bragt til debat af jer journalister.

- Jeg bakker 200 procent op om Ståle. Hans job har aldrig været et tema hos os. Situationen ville være en helt anden, hvis træneren ikke har ild i øjnene eller hvis han havde mistet omklædningsrummet. Det er slet ikke tilfældet her, fastslår Niels-Christian Holmstrøm.

