FCK-boss om Vavro-brøler: Hjælper os ikke

FC Københavns ambition om at lande Denis Vavro led et alvorligt knæk i løbet af weekenden.

Fredag udtalte den slovakiske midtstopper, at han hader Lazio, og selv om Vavro var lynhurtig til at undskylde, har udtalelsen angiveligt gjort ledelsen i den italienske storklub så rasende, at de overvejer at trække sig fra forhandlingerne med FC København og dermed lade forsvarsspilleren sejle i sin egen sø langt fra førsteholdet i Rom.

Peter Christiansen, der er sportsdirektør i FC København, medgiver, at de i forvejen langstrakte forhandlinger med Lazio ikke ligefrem har nydt godt af de seneste udtalelser fra Denis Vavro.

- Det gør det jo ikke lettere. Hvis jeg skal prøve at holde retning på forhandlingerne, så hjælper det os jo ikke ligefrem, og det hjælper jo heller ikke Denis selv. Men han har været ude med en stor undskyldning, og så håber jeg, at vi kan tage hul på det igen, siger Peter Christiansen til Copenhagen Sundays.

FC København-bossen fastslår desuden, at 'tiden må vise', om de danske mestre henter nye spillere til klubben, mens holdet er på træningslejr i Holland. FCK-truppen landede i det hollandske i onsdags og skal tilbringe 11 dage i tulipanlandet.

Lørdag vandt FC København hele 7-0 over et reservespækket Feyenoord-mandskab.

