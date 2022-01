FCK-boss: - Op til ham at bevise

Luhter Singh træner i øjeblikket alene i FC København for at komme i form, og sportschef Peter Christiansen regner med, at sydafrikaneren selv beviser, hvorfor han skal spille i FC København

Mystikken omkring FC Københavns dyre sommerindkøb Luther Singh var stor i efteråret.

Den sydafrikanske kantspiller blev hentet i den portugisiske storklub SC Braga for godt ti millioner kroner.

Forventningerne var høje til Singh, men elendig form og en manglende arbejdstilladelse spolerede opstarten på sæsonen.

Sidenhen er det blot blevet til syv indskiftninger på tværs af alle turneringer, og hen mod slutningen af efterårssæsonen blev spilleren hasteindlagt.

Singhs agent, Lorenz Sleeuwaert, fortalte til Ekstra Bladet, at hans spiller var deprimeret og mentalt nedbrudt.

FC København havde første officielle træning mandag, og her var Luther Singh ikke at se sammen med resten af truppen.

Hovedstadsklubben kunne mandag på deres hjemmeside meddele, at Singh følger et individuelt træningsprogram, der skal sikre, at han kommer i både fysisk og mental form. Hvornår han træner med resten af truppen er endnu uvist.

Luther Singh har haft en mareridts start på tilværelsen i FC København, og træner i øjeblikket alene for at komme i form. Foto: Lars Poulsen

Da Ekstra Bladet fangede sportschef Peter Christiansen efter mandagens træning var meldingen klar. Singh skal bevise, at han hører til i FC København.

- Han har sit eget træningsforløb nu, hvor han bygger på på styrketræningsdelen og egentlig også på det, vi kalder den mentale muskel, så det er situationen omkring ham.

Var han fejl-scoutet?

- Nej det vil jeg ikke sige, men det er klart, som I alle ved, så er det ikke den bedste måde at starte sin karriere op i FC København at komme utrænet og have papir-trouble, men sådan er det. Så er det op til ham at bevise, når han er fit til det, hvorfor han gerne selv ville til København, siger sportschefen med henvisning til, at Singh i første omgang kom uden arbejdstilladelsen i orden.

Også cheftræner Jess Thorup kunne fortælle, at Singh er i fuld gang med den fysiske genoptræning, men kan ikke sige, hvornår sydafrikaneren kommer til at træne med resten af truppen.

- Han løber for sig selv, styrker for sig selv, han er godt i gang. Hvornår han bliver indlemmet i vores truptræning er svært for mig at sige noget om lige nu, men han er godt på vej.

FC København skal den 19. januar møde B.93 i deres første ud af tre opstartskampe.

FC Københavns transferpuslespil: Millioner til store indkøb (+)

--------- SPLIT ELEMENT ---------