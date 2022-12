FCK-boss reagerer - Nok er nok

Nok er nok.

FC København-træner Jacob Neestrup regner med, at den verbale konflikt mellem målmændene Kamil Grabara og Mathew Ryan er en saga blot.

Det siger Neestrup i et interview med B.T.

- Vi har klaret den internt, og så kommer vi videre herfra. Jeg har talt med begge, og jeg har sagt til dem, at nok er nok. Det er den måde, vi kan håndtere det på internt, når begge spillere er tusindvis af kilometer væk.

- Jeg kommer ikke til at tage flere snakke med dem om det. Jeg har sagt, hvad der skal siges, og vi forventer, at den er lukket nu, siger FCK-træneren til B.T.

Artiklen fortsætter under billedet ..:

Luften er iskold mellem FCK's to bedste målmænd. Foto: Lars Poulsen

Det har længe været åbenlyst, at Kamil Grabara og Mathew Ryan ikke nærer voldsomt varme følelser for hinanden.

Annonce:

Det fortalte sidstnævnte allerede tidligere på sæsonen. Kort før VM, hvor han vogtede målet for Australien, hævdede han i et interview med TV 2, at det var politik, som gjorde, at Grabara var førstevalg i FCK i stedet for ham selv.

I Australiens ottendedelsfinale ved VM lavede Ryan så en stor fejl, som kostede et mål.

Den mulighed for at håne rivalen i klubben lod Grabara ikke passere.

- Det må helt sikkert have været politik, skrev Grabara på Twitter efterfulgt af en blinkende smiley.

En utvetydig henvisning til Mathew Ryans udtalelser forud for VM.

Det kom ikke bag på australieren, at hans klubkammerat havde behov for at sende en spydig bemærkning afsted.

- For at være ærlig, så er jeg ikke overrasket (over ham, red.). Hans mening bekymrer mig ikke, sagde australieren til Fox Sports, som spurgte ham til Grabaras tweet.

Over for et andet australsk medie sagde Ryan i sidste uge, at han kigger sig om efter en anden klub.

- Omstændighederne har været lidt frustrerende på det seneste, så vi må se, hvad der sker efter VM, sagde Ryan til SBS Sport.

Annonce:

- Min agent er i gang med at kigge efter muligheder, og så må vi se, hvad der sker.

FCK indleder forårssæsonen i Superligaen 19. februar mod Silkeborg.