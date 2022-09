FCK-boss svarer igen: - Respektløst

Transfervinduet er smækket i, og de danske klubber må vente til januar, inden de igen kan købe eller leje spillere.

Kommentator og ekspert hos Discovery Mikkel Bischoff sagde torsdag til Ekstra Bladet, at man kunne have forventet mere af FCK i transfervinduet, og at sportsdirektør Peter Christiansen ikke havde formået at hente spillere fra en hidtil uset hylde, som der ellers blev prædiket i foråret.

Men det er 'PC' ikke enig i.

- Jeg synes faktisk, at det er det, vi har gjort, siger Christiansen i en større evaluering til FCK TV.

Ikke alle er enige i, at FCK har hentet fra 'en højere hylde', men det giver Christiansen ikke meget for.

- Jeg synes, det er en lille smule respektløs eller mangel på respekt i hvert fald, når man kigger på de spillere, vi har bragt ind.

Annonce:

- Jeg synes, det er meget, meget flotte cv'er og hylder, vi tager dem fra, siger sportsdirektøren om kritikken, der har hersket blandt fans og i medierne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Peter Christiansen har været sportsdirektør i FC København siden forrået 2021. (Arkivfoto). Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Christiansen fremhæver blandt andre angriberen Andreas Cornelius, der er dansk A-landsholdsspiller og blev topscorer i Tyrkiet for Trabzonspor i sidste sæson, som et eksempel på en spiller fra en 'flot hylde'.

Men også målmand Mathew Ryan, der har spillet i La Liga og Premier League, offensivspilleren Mohamed Daramy fra Ajax, forsvarsspilleren Denis Vavro fra Lazio, midtbanespilleren Lukas Lerager og venstrebacken Christian Sørensen bliver fremhævet.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ekstra Bladets mand i Silkeborg var ikke helt tilfreds med sportschef Jesper Stükers udmeldinger tidligere på aftenen, som klippet her - et blandt flere highlights - fra onsdagens afslutning på det hjemlige transfervindue Se højdepunkter fra transfervinduets lukning her.

Sportsdirektøren mener i det hele taget, at FCK er dækket godt ind til opgaverne i Superligaen og Champions League, og især førstnævnte skal prioriteres, efter at holdet har hentet beskedne ni point i de første syv kampe.

Annonce:

- Fokus lige nu er på Superligaen. Jeg synes, vi har fået en for dårlig start, og det skal vi have rettet op på, og det starter allerede mod Silkeborg, siger han med henvisning til fredagens hjemmekamp.

Christiansen understreger desuden, at truppen i FCK er lidt for stor, og der kan stadig ske noget med en eller to af de spillere, som for øjeblikket er langt fra spilletid.

Det skal i så fald være transfers eller lejeaftaler til lande, hvor der stadig må handles.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Hård dom over 'PC': - Det er ikke lykkedes

Premier League-klubber smadrer rekord i vildt vindue

Millionerne ruller: Her er Superligaens største køb