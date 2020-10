FCK-bud afviser ikke: Interessant job

- Det er da dejligt at blive nævnt efter så mange år i skyggen, griner Bo Svensson i telefonen fra Østrig.

- Og så i forbindelse med så stort et job, tilføjer den 41-årige, tidligere FCK-profil, der siden afslutningen på sin aktive karriere i tyske Mainz er gået trænervejen.

Den har sidste år ført ham fra ungdomsrækkerne i Mainz til østrigske FC Liefering, der indenfor Red Bull-koncernen fungerer som satellitklub for succesrige Red Bull Salzburg og befinder sig i landets næstbedste række.

Han drog mod Bundesligaen i 2006 efter næsten 200 kampe for FCK, men trods de mange år i udlandet fylder klubben stadig meget.

- Det er en klub, der står som noget helt specielt for mig. Det er jo min barndomsklub, hvor jeg tilbragte tyve år.

- Jeg har hele tiden fulgt mine to klubber, FCK og Mainz, tæt, fortæller Bo Svensson, der ikke lægger skjul på, at han har store ambitioner som træner.

Af samme grund kunne han ikke drømme om – på tankeplanet - at smække døren i til et job som det, der nu er blevet ledigt efter Ståle Solbakken.

- Det er jo en hypotese, understreger han.

- Men FCK har en speciel plads hos mig, og derfor vil det altid være et interessant job for mig. Lige nu forholder jeg mig dog til, at jeg har gang i noget rigtig godt her. Jeg er ikke jobsøgende.

Da han stoppede som spiller for at prøve trænergerningen af, gjorde han hurtigt op med sig selv, at hans personlighed egnede sig til mere end rollen som assistent.

- Jeg går efter at blive cheftræner. Jeg er startet i ungdomsrækkerne og har bevæget mig opad til nu at have et ungt hold i en seniorrække. Min mavefornemmelse er, at når jeg har været her i to år, så er jeg klar til at tage det næste skridt, siger han.

Bo Svensson trådte sine barnefodboldstøvler på KB's anlæg. Derfor fylder FCK meget i hans hjerte. Foto: Thomas Wilmann

Han har kontrakt i tre sæsoner mere, men føler sig altså klar til at tage videre længe før dens udløb.

- Næste skridt er et seniorhold, og det føler jeg, at jeg både har kompetencerne, erfaringen og lysten til.

- Jeg er i denne koncern nu, så næste job for mig ville helt naturligt være i Salzburg. Det er en spændende klub, og der skulle ligesom være en grund til, at jeg kører de 600 kilometer frem og tilbage til familien i Mainz, siger Bo Svensson, der har tre børn på 10, 14 og 16 år.

- Arbejds- og udviklingsmæssigt er det et fantastisk sted at være. Jeg ville ikke tage herned, hvis jeg ikke sigtede efter noget på en højere hylde.

Bo Svensson, der er i besiddelse af alle træner-licenser, har haft stor succes i FC Liefering, hvor hans hold kun har tabt en enkelt gang i 19 kampe.

Han har hverken lyst til at kommentere de aktuelle begivenheder i FCK eller holdets mangeårige spillestil.

Hvad det sidste angår, er der dog næppe tvivl om, at han med sin baggrund i Red Bull-systemet ville søge at udvikle mere dynamisk en af slagsen, hvis han en dag skulle blive træner i hjerteklubben derhjemme.

