FCK-chef advarer: Pak arrogancen væk

Jacob Neestrup advarer kraftigt mod at undervurdere Raków Czestochowa forud for det første playoff-brag om at komme i Champions League

Det er de danske mestre mod de polske mestre.

Alligevel er der ifølge FC Københavns cheftræner Jacob Neestrup lidt en tendens til at tro, at det er en nem opgave, som man står overfor tirsdag aften.

Raków Czestochowa er nemlig ikke en klub, der ringer en særlig stor klokke hos nogen. Men lige præcis den attitude advarer han imod. Det sker på mandagens pressemøde forude for det første opgør i Polen.

- Jeg kan godt høre på vandrørene, at fordi det er et hold, man ikke har hørt så meget om, så tror man, at det er en nem opgave, siger Neestrup og minder om skrækeksemplerne fra fortiden.

- Den der københavner-arrogance, tror jeg, vi skal lægge lidt på hylden. Jeg kan udmærket huske, da vi mødte Apoel for første gang for mange år siden, da ingen havde hørt om dem. Eller Plzen, Qarabag, Jablonec eller Rijeka.

- Den der fælde skal vi ikke gå i. Vi møder de polske mestre, som er en klub, der kun er gået op ad de seneste otte år.

Københavner-arrogancen skal pakkes langt væk, mener Jacob Neestrup forud for tirsdagens brag. Foto: MICHAL CHWIEDUK/Ritzau Scanpix

Klart krav

Alligevel er Jacob Neestrup ikke bleg for at tage favoritværdigheden på sig.

- Det er et godt hold, vi skal møde, men når det er sagt, så er målet klart. Vi skal gå videre. Det er det absolut eneste, der tæller for FC København.

- Vi har en rigtig, rigtig god chance for at komme i Champions League over to kampe. Men det kræver, at vi præsterer ordentligt.

Rasmus Falk og co. jagter endnu mere at juble over, når det første af to opgør mod Rakow Czestochowa venter tirsdag. Foto: SLAVEK RUTA/Ritzau Scanpix

Stjernen forsikrer

Samme holdning har FCK-stjernen Rasmus Falk.

Han forsikrer samtidig om, at der ikke er nogen internt i klubben, der kommer til at undervurdere polakkerne, der i sidste sæson den hjemlige liga ganske suverænt.

- Der er ingen tvivl om, at det er et godt hold. Ingen er der, hvor de siger, at det ikke er et godt hold. Det, vi kan spille os ind i (Champions League, red.), er så stort, så ligegyldigt hvilken hold vi møder, så skal tilgangen være den samme.

Inden tirsdagens Champions League-brag kommer Raków ind til opgøret med en sikker 2-0 sejr i stængerne, der fik det polske mesterhold rykket op på en sjetteplads i Ekstraklasaen.

FC København har endnu ikke tabt i Superligaen, faktisk har de kun prøvet at vinde i indeværende sæson - fem ud af fem mulige sejre.

Nu gælder det finale ét af to om at komme ind i den fineste klubturnering af dem alle.

Første opgør bliver fløjtet i gang på ArcelorMittal Park i Sosnowiec tirsdag klokken 21.00.