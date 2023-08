FCK-chef afviser blankt: - Overhovedet ikke heldige

FCK sikrede sig tirsdag aften en smal sejr over Rakow, men det havde intet med held at gøre, mener Jacob Neestrup

Et afrettet indlæg, der gik i mål. En yderst snæver offside.

FC København fik med nød og næppe hevet en 1-0-sejr i land over polske Rakow i det første af to opgør i Champions League-kvalifikationen.

Alligevel var der ikke tale om det mindste held. Det fortæller cheftræner Jacob Neestrup på pressemødet efter 1-0-sejren.

- Nej, overhovedet ikke. De har nul chancer. De har nogle farlige situationer, og skal vi så sidde og snakke om annullerede mål, der korrekt bliver dømt offside, fordi holdet skubber godt ud i anden fase, som vi har trænet dem i?

- Det er ikke tilfældigt, at vi bliver ved med at få offsides med os på den måde, fordi vi kommer ud, som vi skal. Hvis spillerne blev stående inde på stregen, er det bare dårligt forsvarsspil og dårligt trænerarbejde, fastslår Neestrup.

Et selvmål blev kampens eneste scoring, da FCK sikrede sig et godt udgangspunkt inden returopgøret. Foto: JANEK SKARZYNSKI/Ritzau Scanpix

Meget tilfreds

Efter ni minutter var det et indlæg fra Mohamed Elyounissi, der blev afrettet og i stedet endte med et selvmål, som Bogdan Racovitan blev noteret for.

Senere troede alle, at de polske mestre havde udlignet, da VAR i stedet annullerede scoring på grund af en offside, der ikke var mange centimeter.

- Det er overhovedet ikke heldigt. De ligger meget, meget lavt i forhold til sandsynligheden for at skulle score mål. Vil vi gerne selv have kreeret noget mere, som vi har gjort hele sæsonen? Ja, det ville vi gerne. Var de tæt på at score? Nej, det var de ikke.

Derfor glæder Neestrup sig over det gode udgangspunkt forud for returopgøret i Parken næste onsdag.

- Vi spillede et rigtig, rigtig svært sted mod et hold, der har slået Gent og Slavia Prag. Det er et hold, som er blevet suverænt polske mestre. Da de blev mestre i Polen, kunne de gå på ferie i fire uger bagefter. Så suveræne var de.

- De har også været i tre pokalfinaler i træk, så jeg er meget, meget tilfreds med, at vi kom her og får et godt udgangspunkt, som andre hold ikke har formået.