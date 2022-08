FCK-chef: - Det var planlagt

Jes Thorup fortæller, at det var planen, at Carlos Zeca skulle gøre comeback frem mod de kommende Champions League playoff-kampe

Der var ren opvisning i Parken, da FC København lørdag aften vandt 4-1 over ærkerivalerne fra Brøndby.

Med små 22 minutter tilbage af opgøret, blev Carlos Zeca, der næsten har været fraværende på grønsværen i et år grundet en skade, skiftet ind.

Og FCK-cheftræner Jes Thorup fortæller til Ekstra Bladet, at det ikke var tilfældigt, at københavner-anføreren gjorde comeback kort inden de vigtige Champions League playoff-kampe mod tyrkiske Trabzonspor.

- Var det planlagt, at Carlos Zeca skulle blive klar op til playoff-kampene?

- Ja, det var det. Et var, at der for et par uger siden var gået de ni måneder (skadesperioden, red.), som vi havde håbet på, fortæller Thorup og fortsætter:

- Så har vi givet ham (Zeca, red.) nogle minutter med reserveholdet. Først 45 minutter og efterfølgende 60.

Thorup fortæller videre, at midtbanespilleren var til rådighed i sidste uge, da FCK tabte i Viborg, men cheftræneren valgte ikke at bruge sin kaptajn.

De kommende Champions League playoff-kampe spilles 16. august i Parken og otte dage senere i Tyrkiet.

Karl-Johan Johnsson kan muligvis se frem til mere konkurrence i FCK-buret. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

På udkig efter målmand

Det er altså vigtige kampe, som Jes Thorup og co. skal spille lige rundt om hjørnet.

Københavnerne har fortsat Kamil Grabara, der er det foretrukne valg i målet, ude med en skade.

Og vikaren Karl-Johan Johnsson stod ikke sin bedste kamp, da løverne søndag aften vandt i Parken.

- Kunne I finde på at leje en ny målmand i dette transfervindue?

- Ja, det har vi heller ikke lagt skjul på. Ham, der sidder derude (på bænken, red.), er 16 år. Han hedder Andreas Dithmer.

- Så de kampe, vi står over for - med respekt for det - så er vi selvfølgelig på udkig efter noget til målmandsposten.

Før de afgørende kampe mod Trabzonspor får løverne fredag besøg af Randers i Parken.

Med sejren over Brøndby kravler Thorup og co. op på en fjerdeplads med seks point op til FC Nordsjælland, der topper den bedste danske række.