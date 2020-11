FCK-chef flyttede ind i datterens et-værelses

FC Københavns nye cheftræner, Jess Thorup, er familiemenneske med stort F og rykkede på få kvadratmeter helt tæt sammen med familien for en stund efter en hård coronaperiode i Belgien

Der er typisk ikke langt fra jobsamtalen til kontraktunderskrivelsen, når man skifter et cheftrænerjob ud med et andet, og det betød, at familien Thorup kom hinanden ved, da Jess Thorup underskrev aftalen med FC København.

Altså den millionaftale, der gør ham til den bedst betalte træner i Superligaen.

- Vi boede lige de første par dage inde ved min datter. Det var ikke så nemt i en et-værelseslejlighed, lad mig sige det sådan, fortæller cheftræneren smilende.

Jess Thorup er blevet kaldt 'for rar' til FCK. Det giver cheftræneren ikke meget for. Video/redigering: Tariq Mikkel Khan/Maya Westander

Én ting fortryder han stadig

Adskilt fra familien under corona

Samværet med familien var dog tiltrængt, for bagsiden af medaljen på Jess Thorups glamourøse fodboldeventyr i Belgien var, at træneren i en lang periode ikke så sine børn, da corona i foråret raserede som værst i Belgien.

For lang en periode.

- Det var hårdt, for lige på det tidspunkt, da det brød ud, tog min kone hjem til børnene og isolerede sig i vores sommerhus på Fanø, lyder det fra Jess Thorup.

- Jeg blev i Belgien og passede mit arbejde, selvom vi var mere eller mindre lukkede ned, så kunne vi stadig passe vores arbejde med individuel træning, så der var en periode, hvor jeg ikke så familien.

Kunne ikke leve sådan

'Bag enhver succesfuld mand står en stærk kvinde', og i Jess Thorups tilfælde også to børn, hvis opbakning han ikke kan være foruden i trænergerningen.

- Så kom min kone heldigvis tilbage, men det er klart, coronaen har været en hindring for, at vi kunne leve det liv, vi gerne ville, for børnene fløj jo ofte ned til os et par gange om måneden og besøgte os, men det kunne de jo ikke til sidst.

- Det var ikke optimalt og uden familiens opbakning, så kan man ikke have et job som det her, så den er vigtig, fortæller Jess Thorup.

Foto: Tariq Mikkel Khan

