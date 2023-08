FCK-chef frygter skade

Jacob Neestrup frygter, at FC København må se bort fra Elias Achouri, der så ud til at blive ramt af en skade i fredagens sejr over Hvidovre

FC København fortsatte fredag aften deres forrygende sæsonstart med en 2-0-sejr over Hvidovre.

Men det skete ikke uden lidt malurt i bægeret.

De danske mestre frygter således, at nyindkøbet Elias Achouri er blevet ramt af en skade, efter han kort før tid tog sig til baglåret og måtte udgå.

- Jeg lover, vi nok skal opdatere jer. Vi må se. Desværre tror jeg nok mere, det er det første end det sidste, svarede cheftræner Jacob Neestrup på spørgsmålet om, hvorvidt det var en krampe eller skade, som tuneseren blev ramt af.

- Du har sagt, at Achouri skal doceres. Han kommer ind fra pausens start med 120 minutter i benene fra kampen i Prag. Skulle han have haft færre minutter, end det du ender med at give ham?

- Han var jo i truppen. Han startede ude. Uanset om han havde spillet 45 minutter, 30 minutter eller 20 minutter, så kunne det være sket.

- Vi tog spillere med på bænken, som vi mente kunne spille, men som skulle doceres. Men vi er her for at vinde fodboldkampe.

Elias Achouri ser muligvis ud til at gå glip af den vigtige kamp i Champions League-kvalifikationen mod polske Rakow Czestochowa. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Genial assist

Elias Achouri blev fredag aften skiftet ind efter pausen, og det viste sig at være en god idé.

Tuneseren var hurtigt her, der og alle vegne, og efter XXX minutter var han også manden, der efter et genialt træk kunne sende et indlæg ind i foden på Mohamed Elyounoussi, inden nordmanden med hælen gjorde det til 2-0.

Men nu ser det ud til, at FCK må klare sig uden tuneserens driblinger.

FC København skal i ilden igen tirsdag aften, når de møder Rakow Czestochowa i Champions League-kvalifikationen.