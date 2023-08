FCK-chef i opråb: - Det er unfair

- Det ville være fair med samme vilkår.

Cheftræner i FC København, Jacob Neestrup, har ikke tænkt sig at bruge det som en undskyldning. For det er det ikke, siger han.

Ikke desto mindre har onsdagens modstander i Champions League-kvalifikationen en fordel over FCK, da polske Rakow har fået flyttet deres kamp. En mulighed, som de danske mestre ikke har haft.

I stedet spillede de lørdag mod Silkeborg i Superligaen.

Alligevel er det ikke et problem, som dansk fodbold kan løse, forklarer han.

- For når jeg kigger ned i vores kamp-kalender, skal vi spille hver tredje eller fjerde dag. Så jeg kan ikke se, hvornår en kamp ellers skulle spilles. Så skulle det være juleaften, siger Neestrup på tirsdagens pressemøde.

- Det handler mere om at se det fra et europæisk synspunkt. At alle ligaer ikke bare kan flytte kampe, som de kan i Polen eksempelvis.

- Det er unfair, men det er vores egen beslutning i Danmark. Men derfor kunne man godt kigge på, om man skal have lov til at flytte midtugekampe i nogle ligaer.

Jacob Neestrup kalder på regelændringer på europæisk niveau inden onsdagens brag, hvor vilkårene for de to hold bestemt ikke er ens. Foto: Michael Chwieduk/Ritzau Scanpix

Ingen undskyldninger

Men selvom det betyder, at de polske mestre går ind til opgøret med mere friske ben end flere af FC København-spillerne, så rokker det ikke ved forventningerne til hans mandskab.

- Det er ikke for at komme med undskyldninger, for det er det ikke. Det er bare en forudsætning, og vi har vidst det hele tiden.

Men det er altså ikke Divisionsforeningen eller de danske klubber, der bør gøre noget.

- Jeg har faktisk prøvet at kigge, og jeg kan ikke finde én dato i det her efterår, hvor vi skulle kunne flytte to-tre kampe. Så det handler om at kigge på, at forudsætningerne i alle ligaer skal være fair, så Rakow også skal spille i ligaen, for selvfølgelig er det en fordel. Det siger sig selv.

- Men vi skal levere i morgen (onsdag. red). Om så Rakow har spillet for 2 eller 30 dage siden. Vi skal levere ordentligt, og det er sådan, det er.

Om FC København kan levere og sikre en tur i Champions League-gruppespillet, står klart onsdag aften.

Bolden ruller i Parken fra klokken 21.00.