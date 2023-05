FCK-chef: - Jeg holder ikke med Brøndby, men...

Brøndby og FC København er ikke ligefrem gode venner. Det ved alle.

Alligevel står de københavnske løver i en situation, hvor de mandag for en sjælden gangs skyld godt kan tillade sig at holde med rivalerne fra Vestegnen.

For hvis FCK formår at slå Viborg, og Brøndby efterfølgende på hjemmebane besejrer FC Nordsjælland, så ender guldet i København inden sidste spillerunde.

Men det får ikke cheftræner i FC København, Jacob Neestrup, til at vifte med det blågule halstørklæde på vej hjem i bussen.

- Holder du med Brøndby på mandag?

- Øhhh ... Jeg kommer aldrig til at sige, at jeg holder med Brøndby ... Men jeg håber, at deres modstander ikke vinder, svarer FCK-chefen på Ekstra Bladets spørgsmål, inden det store smil kommer frem.

Jacob Neestrup kan med en hjælpende hånd fra Brøndbys cheftræner, Jesper Sørensen, sikre sig guldet mandag. Foto: Tariq Mikkel Khan

Forstår fans

Spørger man nogle Brøndby-fans ser de formentlig hellere guldet ende i Farum frem for på Østerbro, og det har sat tanken i gang om, hvorvidt Brøndby kan leve med et nederlag i mandagens kamp for på den måde at holde FCN inde i guldkampen.

Men den tanke fik en vred Carsten V. Jensen til at reagere og overfor Ekstra Bladet afviste alle spekulationer om det.

At Brøndby med vilje skulle forsøge at gøre livet surt for ærkerivalen, er heller ikke noget, der bliver snakket om i FC København, siger Jacob Neestrup.



- Jeg kender Jesper (Sørensen, red.) og Martin Retov som dygtige trænere og etiske mennesker, så det er slet ikke en ting herinde. Det er en fodboldkamp ligesom alle andre.

- Jeg kan godt forstå rivaliseringen i forhold til fans. Det er sådan, det er. Det er følelser. Men i forhold til spillere og trænere synes jeg bare, at man skal give Brøndby den arbejdsro, de fortjener, så de kan gøre, hvad de kan for at strikke en ordentlig præstation sammen for dem selv.

Med to runder igen er det kun et enkelt point, der skiller første- og andenpladsen i Superligaen.

Mandag mødes Viborg og FC København klokken 16.00, inden Brøndby får besøg af FC Nordsjælland klokken 18.00.