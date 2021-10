FCK-chef om Wind-fyring: Det gjorde ondt

FC Københavns sportsdirektør fortalte søndag om beslutningen om at fyre Per Wind. Helt konkret blev han dog ikke

Det vakte stor opstandelse i FC Københavns fanmiljø, da man forleden fyrede Per Wind efter mere end 20 års tjeneste omkring førsteholdet.

Søndag aften stillede sportsdirektør Peter Christiansen sig op i Viasats tv-studie og for første gang satte ord på afskeden – dog uden at blive videre konkret.

- Vi har kigget på, hvilken organisation vi ønsker at have fremadrettet, og der har vi valgt at lave om på strukturen.

- Vi havde en manager (Ståle Solbakken, red.), der havde brug for et støtteapparat. Så gik vi over til at have en cheftræner og en sportsdirektør. Derfor kommer den administrative del til at se lidt anderledes ud, sagde han.

Selv om det var en professionel og beregnende beslutning at sige farvel til både Wind og Mikael Antonsson, understregede Peter Christiansen, at det ikke har været en sjov proces.

- Det har gjort ondt at sige farvel. Det har det i den grad, sagde han.

- Men vi skal sørge for at få resultater og en organisation, der kan sikre de resultater. Og derfor har vi gjort, som vi har gjort, sagde han.

Han kom dog ikke nærmere ind på, hvorfor Per Wind helt konkret ikke længere passer ind i FC København.

Til gengæld satte han ord på sønnen Jonas Wind, der efter kampen mod Lincoln Red Imps torsdag udtrykte frustration på Instagram.

- Jeg har stor respekt for, hvis Jonas har noget, han vil sige. Om det så er et budskab på trøjen i dag eller på Instagram. Det er helt fair, og det ville jeg også selv have gjort, sagde han.

