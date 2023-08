FCK-chef: Skuffet og ked af det

Jacob Neestrup er langtfra tilfreds efter FCK's første nederlag i sæsonen, men nægter at bruge onsdagens vigtige brag som en undskyldning

Han skiftede et halvt hold og havde nok også tankerne en smule på onsdagens livsvigtige returopgør i Champions League-kvalifikationen.

Men FC Københavns cheftræner, Jacob Neestrup, har ikke tænkt sig at bruge det som en undskyldning efter lørdagens 3-1-nederlag over Silkeborg.

- Nej, det vil jeg ikke sige. Det skal ikke være en undskyldning. Silkeborg er et svært hold at møde både hjemme og ude.

- Det er sådan, det er. Det er svært at leve med i nuet, men ligesom vi lærer, når vi vinder fodboldkampe, skal vi også lære, når vi taber dem. Det gjorde vi i dag, og så tager vi den derfra, siger FCK-chefen efter kampen.

Silkeborgs cheftræner, Kent Nielsen, blev den store, da midtjyderne vandt i Parken for første gang i 17 år. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Skuffet og ked af det

Generelt er Jacob Neestrup pænt tilfreds med de første 30 minutter, hvor de danske mestre så ud til at være i kontrol, efter de allerede fire minutter inde i opgøret var foran på mål af Roony Bardghji.

Men derfra gik det galt.

- Jeg tager skuffet og ked af det hjem fra Parken. Det gør jeg. Men det er en del af fodbold både at vinde og tabe.

- Heldigvis har vi vundet som det primære. Men vi må bearbejde det her nederlag på samme måde som det i Farum for nogle måneder siden.

- Havde du fornemmelsen af, at onsdagens kamp måske sad i baghovedet på nogle af spillerne?

- Nej, for jeg synes, vi starter kampen rigtig godt. De første 30 minutter er rigtig gode. Det er først efter 2-1-scoringen, at jeg sidder og ærgrer mig over, hvad vi har gang i. Inden havde jeg ikke den fornemmelse.

- Men deres to første mål stresser os lidt til at gøre noget, vi ikke skal, forklarer Neestrup, der nu skal hurtigt tilbage til tegnebrættet.

Der er nemlig ikke meget tid til at have sure miner i FC København.

Onsdag bliver det nemlig afgjort, om FCK skal tilbringe denne sæson i Champions League-gruppespillet eller ej.

Det første opgør mod Rakow Czestochowa endte med en 1-0-sejr til københavnerne.