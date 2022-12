FCK-chef stopper øjeblikkeligt

Samarbejdet mellem FC København og analysechef Mounir Akhiat blev et kort et af slagsen.

Akhiat, der siden sidste sommer har haft titel af Head of Analytics, er således færdig i FCK, oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Sammen med trænerstaben har jeg - på baggrund af vores evaluering af efteråret - vurderet, at det var tid til at justere i organisationen omkring analysefolkene og deres samarbejde med staben i hverdagen, lyder det fra sportsdirektør Peter Christiansen, der forklarer, at analyse er blevet en integreret del af hverdagen.

- Mounir har gjort et godt, engageret og professionelt stykke arbejde i forhold til at bringe os derhen. Det skylder vi ham tak for, og vi ønsker ham alt det bedste fremover, siger Peter Christiansen desuden.

FCK oplyser, at stillingen ikke bliver genbesat.

Trods fyringen smækker Mounir Akhiat ikke med døren til Parken.

- Jeg har haft en god tid i F.C. København og arbejdet sammen med mange dygtige mennesker. Det tager jeg gode erfaringer med fra til mine kommende opgaver, og jeg glæder mig over de spændende oplevelser og relationer, jeg kan tage med videre, siger han til klubbens hjemmeside.

Mounir Akhiat kom til klubben sidste sommer fra en stilling som dataanalytiker i DBU.

Han har også en fortid i Brøndbys stab, hvilket i forbindelse med FCK-skiftet vakte opmærksomhed. Det kan du læse mere om her.

Der var ellers stor glæde at spore hos den daværende sportslige ansvarlige William Kvist, da Mounir Akhiat blev ansat sidste år.

- Vi er meget glade for, at vi kan tiltrække en kapacitet som Mounir til at være daglig leder i tæt samspil med trænerne. Han har spillet en vigtig rolle omkring herrelandsholdet de seneste år, hvor han har været en del af trænerteamet i arbejdet med forberedelserne og taktikken til kampene, lød det dengang William Kvist.