FCK-dialog med fem: Sammenligner med Amalienborg

Set af 365 millioner: - Fuldstændig vanvittigt

Parken skal fortsætte med at hedde Parken. I hvert fald hvis det står til Parken-direktør Lars Bo Jeppesen.

I et interview med Markedsføring fortæller FCK-bossen, at man lige nu er i dialog med fire til fem mulige virksomheder om stadionpartnerskabet, og han ser gerne, at hjemmebanen på Østerbro bliver ved med bare at hedde Parken.

- Det er vores hjemmebane, men det er også et nationalstadion. Og man har heller ikke et sponsornavn på Amalienborg, siger han i november-udgaven af Markedsføring, der udgives af Dansk Markedsføring.

Udover at lægge græs til FCK's kampe er Parken hjemmebane for landsholdet. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Parkens aftale med Telia stoppede ved udgangen af august, og Telia Parken blev derfor til Parken.

Lars Bo Jeppesen er som sagt i dialog med flere virksomheder om at tage over efter Telia og har - udover 'navnekravet' - flere krav til en kommende stadionpartner.

Det handler blandt andet om, at stadionpartneren skal være med til at forbedre oplevelsen for tilskuere og koncertgæster i Parken.

- Der er teknologi et nøgleord, siger FCK-bossen, der også ønsker en partner, der 'er med på at løfte klimadagsordenen':

- Der er plads til solceller på taget - og der er 38.000 plasticsæder, som skal skiftes. Det kunne være en inspirerende innovationscase.

1. maj tiltrådte Lars Bo Jeppesen som direktør i Parken. Foto: FCK

Lars Bo Jeppesen siger til Markedsføring, at telesektoren er godt repræsenteret i de dialoger, som klubben har, og han kunne godt forestille sig, at der kan blive tale om 'et konglomerat af techspillere'.

Telia var stadionpartner i Parken i seks år, inden Parken og telegiganten i august stoppede aftalen, da begge parter havde et ønske om at gå nye veje.

