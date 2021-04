FCK-direktør scorer 17,4 mio.

I december stod det klart, at direktøren for Parken Sport & Entertainment, Lars Bo Jeppesen, var køberen af Daniel Åxmans villa i Hellerup.

Forretningsmanden Åxman, der i brede kredse nok mest er kendt for sit forhold til tv-vært og skuespillerinde Christiane Schaumburg-Müller, fik ved den lejlighed 28,5 millioner kroner for salget.

Nu kan Lars Bo Jeppesen og hustruen gennem 25 år, Helle Holstein, så glæde sig endnu mere, da de har fået solgt deres egen villa andetsteds i Hellerup.

Det bekræfter boligsitet Boliga overfor Ekstra Bladet.

Mandag er handlen blevet tinglyst.

Og ikke nok med det.

Parret har solgt for 34 millioner kroner – eller 17,4 millioner kroner mere, end parret gav for villaen i 2012 (16,6 millioner kroner).

Sagt med andre ord: Villaen, der blev bygget i 1885, er på ni år steget med lige knap to millioner kroner om året.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Lars Bo Jeppesen er blot én af mange kendte danskere, der for nylig har scoret milioner på boligsalg.

Inkarneret FCM-fan

Men så får køber så også 350 m2 fordelt på ti værelser samt 185 m2 kælder at boltre sig på. Grunden er i alt 1698 m2 stor.

Villaen har ikke været udbudt offentligt til salg.

Lars Bo Jeppesen ved ansættelsen i Parken maj 2020. Foto: FC København

Helle Holstein fotograferet i sit hjem sidste sommer. Arkivfoto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Lars Bo Jeppesen tiltrådte i Parken i maj sidste år efter at have arbejdet for medie- og digitalkommunikationskoncernen Dentsu Aegis Network, der var virksomheden, der i sin tid opkøbte sponsorrådgivningsfirmaet Promovator, som Lars Bo Jeppesen havde stiftet med Preben Elkjær.

De to var blevet kollegaer på TVS – Danmarks første sportskanal, der i ni måneder i 1997 forsøgte at etablere sig med rettigheder til primært dansk fodbold.

En lille sidehistorie hos parret Lars Bo Jeppsen og Helle Holstein er de uroligheder, der fra tid til anden må være på matriklen, når der er fodbold. For mens Lars Bo qua sit arbejde i Parken og FC København er på FCK-vognen, er hustruen Helle midtjyde og inkarneret FC Midtjylland-fan.

Det har hun tidligere fortalt til Midtjyllands Avis:

- At være FCM-fan ligger i mit dna. Det handler om hjerteblod og loyalitet. Uanset hvor jeg bor. Præcis som for de fleste andre fodboldfans.

Hamburger sælger hus for tocifret millionbeløb

Husspektakler var jubel over dansk sejrsmål

Stjerne sælger luksus-palæ for 65 millioner