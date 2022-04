FCK-drama: Klar besked til Boilesen

Viceanfører i FCK, Nicolai Boilesen, er for tiden ikke blandt de 11 udvalgte i FCK - og FCK-træner Jess Thorup vil holde ham der, så længe andre er bedre

- Så længe, der er nogle, der er bedre, så er det dem, der kommer til at spille.

Så klar er beskeden fra FCK-træner Jess Thorup til sin viceanfører, Nicolai Boilesen.

Boilesen viste torsdag efter nederlaget i Silkeborg utilfredshed med at være henvist til bænken:

- Jeg er ikke bekymret for noget. Fodbold er fodbold, og det er tit et øjebliksbillede. Det går hurtigt både den ene og den anden vej. Du kan se, at hvis man er syg i én kamp, så er man åbenbart ude bagefter. Det er, hvad det er, sagde han til Discovery+.

Mandag inden FCK's kamp mod Brøndby satte en anden midtstopper Denis Vavro så ord på Boilesens udtalelser.

- Måske respekterer Boilesen ikke holdet, lød det til TV3 Sport.

Jess Thorup foretrækker for tiden Denis Vavro og David Khocholava i midterforsvaret. Foto: Lars Poulsen

Efter FCK's 2-0-sejr forklarede cheftræner Jess Thorup, hvordan han ser situationen.

- Jeg kender også godt Denis. Han er også en mand, der gerne vil snakke. Når han først kommer i gang med sit engelske, så vil han også gerne vise, at han kan lidt der. Det tager jeg helt stille og roligt.

- Jeg har set, at de to sidder lige ved siden af hinanden på bænken nede i omklædningsrummet og har det fint sammen, så det ser jeg slet ikke noget problem i.

- Men er du enig med Vavro?

- Nej, selvfølgelig respekterer Boile holdet. Ellers kan man ikke have den attitude, han har.

Viceanføreren viste da også sin tilstedeværelse inden og efter Brøndby-kampen, selvom det ikke blev til spilletid.

- Han (Boilesen, red.) var med inde på banen i dag og juble. Han er vores anfører i Zecas fravær. Han hjælper i dagligdagen og i omklædningsrummet før kampen, hvor han går rundt og hjælper spillerne.

Thorup ved også, hvor længe han kan holde ham bænket.

- Så længe, der er nogle, der er bedre, så er det dem, der kommer til at spille, så er det op til Boile at overbevise mig om noget andet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

