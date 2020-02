FCK dummer sig i premiere-chok

ESBJERG (Ekstra Bladet): FC København måtte chokerende nok tage fra forårspremieren i Esbjerg med et 1-0 nederlag på et mål scoret af Rodolph Austin lige før pausen.

Rodolph Austin viste allerede fra kampens start, at FC København bare er yndlingsmodstanderen. Den jamaicanske hardhitter tog hul på en stor kamp efter få minutter, hvor han drønede ud som en løve over for Mohammed Daramy og med en perfekt timet glidende tackling pillede kuglen fra stortalentet.

Tacklingen sendte et stort signal til holdkammeraterne om, at vestjyderne trods placeringen i bunden er parat til at kæmpe om pointene uanset hvilken modstander, der står på den anden side.

Og det var et vigtigt tidligt signal at sende til holdkammeraterne for FC København var kommet blæsende fra start som var de en forløber for den storm, der venter på Vestkysten senere på weekenden.

FC København og Rasmus Falk kom til Esbjerg som gigantiske favoritter - men det var hjemmeholdet, der løb med alle tre point. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Allerede efter halvandet minut fik Dame N’Doye en af de chancer, som han normalt er sikkerheden selv på. Andreas Bjelland snittede et indlæg videre til senegaleseren, der i helt fri position overplacerede sit hovedstød.

Et par veltimede indgreb med masser af attitude fra Rodolph Austin viste vestjyderne vejen, og da jamaicaneren efter ti minutter valgte at løsne sig fra sin faste rolle i centerforsvaret, hvor han blæste frem ad banen og kom til afslutning, så var FCK’s indledningsvise dominans også fortid.

Rasmus Falk vimsede rundt på lette poter, men stort set samtlige hans fikse små pasninger ind omkring fødderne på det tunge Esbjerg-forsvar strandede. Mohammed Daramy forsøgte sig ihærdigt over venstrekanten, hvor han fik utallige gode muligheder over for Esbjergs back-nødløsning Jeppe Brinch, men han fik alt for lidt ud at det i en farveløs præstation.

Havde FC København troet, at de skulle til vestkysten for at tage tre sikre point og lukke hullet op til FC Midtjylland i toppen, blev første halvleg en påmindelse om, at løverne kommer til at kæmpe for det.

Jens Stage kom frem til en stor hovedstødsmulighed lige før pausen, men Esbjergs debuterende keeper, Vito Mannone, reddede storartet.

Rodolph Austins åbningstræffer lige før pausen gav Esbjerg det føringsmål, som klubben har manglet så ofte denne sæson.

Karl-Johan Johnsson kunne ikke nå Rodolph Austins afslutning. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Rafal Kurzawa fandt med et hjørnespark Rodolph Austin, og så kunne FCK’erne synge ’Kender I den om Rodolph’ med tankerne tilbage ved forårets besøg i Esbjerg, hvor Austin afgjorde sagerne med målet til 4-3.

Ståle Solbakken reagerede på udviklingen i første halvleg ved at pille skuffende Daramy ud, men introduktionen af kæmpeindkøbet Pep Biel ændrede ikke alverden.

FC København maste på, men Dame N’Doye kunne slet ikke komme til sin ret i duellerne i luften over for Søren Reese og Rodolph Austin.

Det var Esbjerg, der skabte chancerne, og det kunne snildt være blevet 2-0 efter en time, da Austin atter kom først på en dødbold, men måtte se sin afslutning hamre mod overliggeren.

Desperationen begyndte at melde sig i FCK-lejren i bestræbelserne på at afværge det truende nederlag, og helt ukarakteristisk var holdet nærmest ved at falde helt fra hinanden med 20 minutter igen, da Ståle Solbakken satsede offensivt med indskiftningerne af Mikkel Kaufmann og Pieros Sotiriou.

Jens Stage måtte desperat forsøge at samle op på de rokader, der fulgte af indskiftningerne, og så blæste Esbjerg gennem den uorganiserede FCK-defensiv, og Mohammed Dauda fik straffespark.

Forsøget blæste Joni Kauko på overliggeren og dermed kunne løverne stadig drømme om at redde et sent point.

Det kom de bare aldrig helt tæt på, selv om Esbjerg i flere omgange vaklede. Det var stadig Esbjerg der kom frem til de største chancer og i sidste ende reddede de 1-0 sejren med i kabinen.