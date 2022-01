FCK-emne afviser strejke: En ondsindet historie

Sportbladet skrev tidligere fredag, at Akinkunmi Amoo har nægtet at træne i sin klub Hammarby IF, fordi han ønsker at skifte til FC København, der er interesseret i ham.

Hammarby-sportschef Jesper Jansson har siden skudt rygtet ned, og nu følger 19-årige Amoo selv trop.

- Jeg har læst en ondsindet historie, og jeg er skuffet over den sponsorerede historie. Jeg har været 100 procent engageret i Hammarby, siden første dag jeg kom til klubben, skriver han i et længere opslag på sin Instagram-profil.

Jansson forklarede tidligere, at Amoo ikke trænede, fordi han har været på en længere rejse til hjemlandet Nigeria, og det bekræfter Amoo.

- Min rejse fra Nigeria til Stockholm var en kedelig oplevelse. Rejsen tog over 48 timer. Først blev mit fly fra Nigeria ombooket. Jeg var i lufthavnen og klar til at flyve, da det blev udskudt til næste dag, og jeg var ikke glad. Da jeg kom til Istanbul, blev vi forsinket i flere timer igen, og jeg sov i lufthavnen trods ubehag.

- Da jeg kom til Stockholm, tilsluttede jeg mig holdets træning. Jeg var ikke mentalt klar til at træne med det samme, på grund af den stress jeg havde været igennem i løbet af flyrejsen de foregående to dage. Jeg snakkede med træneren og staben om at holde en dag fri, så jeg kunne komme mig over mit jetlag. Træneren forstod.

Amoo har udviklet sig til FC Københavns helt store transfermål de seneste uger, men de første forsøg på at lande en handel et mislykkedes.

Hammarby følte ikke at buddet på 22,5 mio. kr. var nok til at lande den 19-årige spiller.

Efterfølgende har FC København forsøgt sig yderligere for at få handlen til at falde i hak.

Amoo var i spil til at deltage med Nigeria ved de afrikanske mesterskaber, men han blev fravalgt da den endelige trup blev fastlagt.