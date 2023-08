FCK er rasende: - Det er skandaløst

FC København er ildrød af raseri over, at tirsdagens opgør mod Rakow blev startet til tiden på trods af torden og lyn nær stadion

Kampen var få minutter fra at gå i gang, da der lød et kæmpe brag, der kunne mærkes af alle tilstedeværende på stadion.

Det var et tordenbrag af de helt store. Kort tid efter kunne det ene lyn efter det anden også ses. Alligevel blev kampen mellem Rakow og FC København i Champions League-kvalifikationen startet til tiden.

Og det er FCK stærk utilfredse med. Det fortæller blandt andre Nicolai Boilesen til den danske presse efter 1-0-sejren.

- Det er en skandale. Det lød, som om der var sket en eksplosion på stadion. Lige da vi skal til at starte på stadion, lyser himlen op lige over os en seks-syv gange, inden vi overhovedet er startet. Ærligt talt synes jeg, det er en skandale.

Annonce:

- De bliver ved med at sige, at de holder øje med det, men hvad holder de øje med? De har ikke styr på en skid. Det er en skandale, gentog Boilesen, der fra bænken frygtede for sine holdkammeraters sikkerhed inde på banen.

Dybt provokeret Neestrup

Samme melding kommer også fra cheftræner Jacob Neestrup, der på det efterfølgende pressemøde klart og tydeligt retter kritik mod kampens dommer og UEFA.

- Det provokerer mig dybt, at den kamp kan blive startet med det tordenvejr, der var. Var det sket i Danmark, så havde jeg bedt spillerne om at gå direkte i spillertunellen.

- Vi har haft eksempler hjemme i Danmark på folk, der bliver ramt af lyn, og det er mangel på ansvar, at dommertrioen og UEFA ikke holder den kamp i 10-15 minutter. Det må jeg ærlig talt sige.

Hele FC Københavns bænk appellerede forud for kickoff derfor også kraftigt til at, at kampen skulle udskydes, fortæller Neestrup.

Men lige lidt hjalp det.

- Der skal bare være en voksen til stede, der tager den rigtige beslutning. Og det skal ikke være cheftræneren for FC København i det her tilfælde.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mohamed Elyounoussi stod bag kampens ene scorng, da nordmandens indlæg blev rettet af og gik i nettet. Foto: JANEK SKARZYNSKI/Ritzau Scanpix

Totalt uforsvarligt

Nicolai Boilesen og de øvrige holdkammerater på bænken forsøgte gang på gang at få kampen udskudt. I stedet endte de i en situation, hvor de mest af alt ikke var meget for at være der.

- Selv os, der sad på bænken, havde ikke lyst til at være der. Det er en lortesituation, de sætter spillerne i. For hvis vi vælger at sige, at vi ikke vil spille, hvad så?

- Vi blev ved med at gå til dommerne og officials, men de blev bare ved med at pege op. Jeg er med på, at det er en pengemaskine det her, men der må sgu være nogle regler for sådan nogle ting.

- Igen, jeg synes, det er en skandale, at der ikke er nogen, der tænker på spillernes sikkerhed i det moment.

FC København vandt tirsdag aften 1-0 over Rakow og er dermed endnu tættere på Champions League-gruppespillet. Du kan læse Ekstra Bladets karakterer fra opgøret lige her.

Returopgøret spilles i Parken næste onsdag.