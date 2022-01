FCK får Serie A-bomber gratis

Udgiften til at leje et privatfly og sende det til Firenze og retur. Det var hvad FC København måtte slippe for at hente Khouma Babacar til Parken.

Med bare et halvt år tilbage af aftalen med Sassoulo stod FC København i en gunstig forhandlingsposition over for italienerne, som ikke har satset på senegaleseren siden 2019.

For Serie A-klubben var det vigtigste at spare lønnen til den 28-årige angriber, og da FC Københavns projekt fangede Babacar var de sidste hindringer i affæren ryddet af vejen.

Se billederne: FCK's nye stjerne er landet

Mediano-journalisten Gisle Thorsen var først med oplysningerne om den gratis overgang, og det er informationer, som er blevet bekræftet overfor Ekstra Bladet både i Italien og omkring FC København.

Khouma Babacar blev fredag aften fløjet ind for at færdiggøre skiftet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det bliver til gengæld ikke ubetinget en fuldstændig gratis omgang for løverne.

Sassoulo har sikret sig en lotto-kupon i form af en videresalgsklausul, lige som der er præstationsbetingede klausuler i overgangen, som italienerne kan profitere af.

Typisk vil det dreje sig om betalinger, hvis FC København når Champions League eller kamprelaterede bonusser.

Khouma Babacar slog igennem som 20-årig under et lejeophold i Modena, og han havde efterfølgende nogle fine sæsoner i Fiorentina inden han skiftede til Sassoulo for fire år siden.

Det ophold har ikke været nogen succes, og angriberen, der kommer fra Dame N'Doyes hjemby, Thiés, skal nu til at genstarte sin karriere med skiftet til Parken, hvor han har fået kontrakt til 2025.

Samtidig med ankomsten af Khouma Babacar begynder snakken at florere om, at sydafrikanske Luther Singh skulle være på træk mod Portugal.

Flere kilder i FCK latterliggør imidlertid de forlydender: 'Helt på månen,' lyder en af de mere afdæmpede reaktioner fra en central kilde.